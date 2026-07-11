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रुद्रपुर मास्टर ड्रेनेज प्लान पर श्रेय की राजनीति, विधायक शिव अरोड़ा और महापौर विकास शर्मा आमने-सामने

उधमसिंह नगर में बीजेपी के दो नेता इन दिनों श्रेय की राजनीति में फंस गए हैं. मामला रुद्रपुर मास्टर ड्रेनेज प्लान से जुड़ा हुआ है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 11, 2026 at 4:31 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में बहुप्रतीक्षित मास्टर ड्रेनेज प्लान को व्यय वित्त समिति (EFC) से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है. इस प्रजोक्ट के बाद शहर को वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या से स्थायी समाधान की उम्मीद जगी है. इसी के साथ इस महत्वपूर्ण परियोजना के श्रेय को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दो प्रमुख जनप्रतिनिधि विधायक शिव अरोड़ा और महापौर विकास शर्मा अपने-अपने दावे कर रहे हैं.

एक तरफ रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर इस उपलब्धि को अपने प्रयासों का परिणाम बताया है, तो वहीं रुद्रपुर मेयर विकास शर्मा ने इस योजना का श्रेय खुद लिया है. दोनों नेताओं के दावों की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी खूब हो रही है.

विधायक शिव अरोड़ा का दावा: रुद्रपुर से बीजेपी विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि वर्ष 2022 में विधायक बनने से पहले उन्होंने जनता के सामने 13 संकल्प रखे थे, जिनमें रुद्रपुर की जलभराव समस्या का स्थायी समाधान प्रमुख था.

उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 की विनाशकारी बारिश और जलभराव की त्रासदी को उन्होंने खुद करीब से देखा था. विधायक बनने के बाद 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिए गए 10 सूत्रीय प्रस्ताव में उन्होंने मास्टर ड्रेनेज प्लान को प्रमुखता से शामिल किया.

विधायक शिव अरोड़ा ने अपने प्रयासों का विस्तृत ब्यौरा भी रखा:

  • 22 नवंबर 2022 को सर्वे की प्रगति रिपोर्ट मांगी.
  • 30 दिसंबर 2022 को सिंचाई विभाग से जानकारी मिली कि 76 लाख रुपये में वीकेएस इंफ्राटेक को सर्वे का कार्य दिया गया.
  • 17 मई 2023 को योजना मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुई.
  • 1 जनवरी 2024 को चरणबद्ध कार्य शुरू करने के लिए पत्र लिखा.
  • 30 अगस्त 2024 को विधानसभा में नियम-53 के तहत मामला उठाया.
  • नवंबर 2024 में मंत्री सतपाल महाराज को पत्र लिखा.
  • 15 जनवरी 2025 को डीपीआर तैयार हुई.
  • 10 मार्च 2026 को मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव को प्रथम चरण की स्वीकृति के लिए पत्र भेजा.

विधायक के अनुसार प्रारंभिक डीपीआर लगभग 908 करोड़ रुपये की थी, जिसे संशोधित कर 786.73 करोड़ रुपये किया गया. अब पहले चरण में 441.79 करोड़ रुपये से कार्य शुरू होगा. उन्होंने कहा कि प्रथम प्राथमिकता में 184.41 करोड़ रुपये की लागत से वार्ड 1 से 13, 16 से 22 और 27 से 39 तक ड्रेनेज कार्य कराया जाएगा.

उन्होंने बताया कि योजना के तहत 23 पुराने नालों का पुनर्निर्माण व क्षमता विस्तार के साथ ही 61 नए नालों का निर्माण होगा. साथ ही लगभग 21.90 किलोमीटर का प्रमुख ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा. विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह उनके चार वर्षों के लगातार प्रयास और मुख्यमंत्री की विकासपरक सोच का परिणाम है. जनता से किया गया उनका एक-एक संकल्प पूरा हो रहा है और इसी वर्ष 2026 में प्रथम चरण का कार्य शुरू कराने का लक्ष्य है.

महापौर विकास शर्मा का दावा: दूसरी ओर महापौर विकास शर्मा ने भी मास्टर ड्रेनेज प्लान की मंजूरी को अपनी लगातार की गई पहल का परिणाम बताया है. विकास शर्मा के अनुसार वो नगर निगम स्तर से लंबे समय से शासन और प्रशासन के समक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाते रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कई बार व्यक्तिगत मुलाकात कर शहर के लिए स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग रखी थी.

  • महापौर के अनुसार 786.73 करोड़ रुपये की डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है.
  • प्रथम चरण में 441.79 करोड़ रुपये की परियोजना लागू होगी.
  • प्रथम प्राथमिकता में 184.41 करोड़ रुपये से जोन-1 और जोन-2 में कार्य होंगे.
  • द्वितीय प्राथमिकता में 255.38 करोड़ रुपये से जोन-3 और जोन-4 में कार्य किए जाएंगे.
  • योजना के अंतर्गत 23 पुराने प्रमुख नालों का चौड़ीकरण, गहरीकरण और पुनर्निर्माण होगा.
  • 20 नए प्रमुख नाले और 41 अन्य महत्वपूर्ण नालों का निर्माण होगा.
  • कुल 61 नए ड्रेनेज चैनल विकसित किए जाएंगे.
  • लगभग 67 किलोमीटर लंबा सेकेंड्री ड्रेनेज नेटवर्क बनाया जाएगा.

शहर के जलभराव वाले क्षेत्रों में पांच आधुनिक पंपिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिनमें कलेक्ट्रेट, मुख्य बाजार, गल्ला मंडी रोड, गांधी पार्क, जगतपुरा, शिमला बहादुर तथा खेड़ा क्षेत्र शामिल हैं.

महापौर ने इसे रुद्रपुर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे आने वाले वर्षों में शहर को जलभराव से स्थायी राहत मिलेगी और रुद्रपुर आधुनिक व सुनियोजित शहर के रूप में विकसित होगा.

दोनों नेताओं के दावों में दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही नेता इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रमुख श्रेय खुद को देते हुए दिखाई दे रहे हैं. राजनीतिक दृष्टि से यह स्थिति इसलिए भी चर्चा का विषय बन गई है, क्योंकि दोनों नेता एक ही राजनीतिक दल यानी बीजेपी से जुड़े हैं. ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या विकास कार्यों को लेकर पार्टी के भीतर श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा चल रही है, या फिर दोनों जनप्रतिनिधियों की भूमिका अलग-अलग स्तर पर रही है.

वहीं जनता का कहना है कि योजनाओं की घोषणाओं और श्रेय लेने की राजनीति से अधिक महत्वपूर्ण उनका समय पर धरातल पर उतरना है. व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा ने कहा कि यहां का मास्टर प्लान स्मार्ट सिटी कहां है? उन्होंने कहा हम विधायक और मेयर दोनों के विकास कार्यों को धरातल पर देख रहे हैं. जिस तरह से शहर में जल भराव हो रहा है, वो इन दोनों नेताओं के विकास की पोल खोलना के लिए काफी है. विकास कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री घोषणाएं तो बहुत करते हैं लेकिन उनके गृह जनपद में ही जल भराव की स्थिति से जनता परेशान है.

फैसला जनता करेगी: मास्टर ड्रेनेज प्लान निश्चित रूप से रुद्रपुर के लिए एक बड़ी आधारभूत परियोजना है. यदि यह समयबद्ध तरीके से पूरी होती है तो शहर को दशकों पुरानी जलभराव की समस्या से राहत मिल सकती है. फिलहाल तो राजनीतिक चर्चा इस बात पर केंद्रित है कि इस उपलब्धि का वास्तविक श्रेय किसे मिलना चाहिए. विधायक शिव अरोड़ा अपने चार वर्षों के पत्राचार और प्रयासों को आधार बना रहे हैं, जबकि महापौर विकास शर्मा इसे अपनी लगातार की गई पैरवी और मुख्यमंत्री से किए गए अनुरोधों का परिणाम बता रहे हैं. अब यह तय करना जनता के हाथ में है कि वह किसके दावे को अधिक विश्वसनीय मानती है.

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