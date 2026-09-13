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पलामू में कोयला से लदे हाइवा को छोड़ने पर विधायक ने उठाए सवाल, मामले में आई पुलिस की प्रतिक्रिया

पलामू में विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने पांकी थाना प्रभारी पर कोयले से लदे हाइवा को छोड़ने का आरोप लगाया है. रिपोर्ट- नीरज कुमार

Hyva Seized Palamu
थाने के बाहर खड़ा हाइवा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 13, 2026 at 7:28 PM IST

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पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कोयला से लदे हाइवा को लेकर विधायक और पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी विधायक ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और हाइवा को गायब करने का आरोप लगाया है जबकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि चालान जांच और पूरी प्रक्रिया के बाद ही हाइवा को छोड़ा गया है.

पांकी इलाके से पकड़ा गया था हाइवा

दरअसल, पांकी से विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने शनिवार को पांकी इलाके से हाइवा को पकड़ा था और थाना को पूरे मामले की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि एक हाइवा पंचर था जबकि दूसरा हाइवा पुलिस के हवाले कर दिया था.

कोयला से लदे हाइवा पर विधायक ने उठाए सवाल (Etv Bharat)

बीजेपी विधायक की आंदोलन की चेतावनी

पूरे मामले को लेकर रविवार को विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने पांकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हाइवा के मामले में पुलिस एवं थाना प्रभारी की भूमिका संदेह के घेरे में है. विधायक ने थाना प्रभारी पर हाइवा को छोड़ने का आरोप लगाया है, साथ ही उन्होंने मामले में आंदोलन की चेतावनी दी है.

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जब्त हाइवा के पास खड़े विधायक और उनके समर्थक (Etv Bharat)

ओवरलोड हाइवा से जनता को हो रही परेशानी: डॉ. शशिभूषण मेहता

विधायक ने बताया कि हम लाठी डंडों के साथ सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे. विधायक ने पूरे मामले में थाना प्रभारी की भूमिका की जांच करने की बात कही है. विधायक का कहना है कि ओवरलोड हाइवा के आवागमन से आम लोगों को परेशानी हो रही है और रोड क्षतिग्रस्त हो रही है.

शिकायत के बाद भी छोड़ा गया हाइवा: विधायक

उन्होंने कहा कि जिस हाइवा को पकड़ा गया था, उस पर करीब 64 टन कोयला लदा था. पूरे मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय में भी शिकायत की जाएगी और CBI जांच की भी मांग की जाएगी. विधायक ने आरोप लगाया के लिखित आवेदन के बाद भी हाइवा को छोड़ा गया है.

चालान की जांच और पूरी प्रक्रिया के बाद ही हाइवा को छोड़ा गया है. वाहन पंचर था. पूरे मामले में पुलिस के समक्ष चालान और कागजात प्रस्तुत किए गए थे: दीपक कुमार सिंह, थाना प्रभारी, पांकी

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