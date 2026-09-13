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पलामू में कोयला से लदे हाइवा को छोड़ने पर विधायक ने उठाए सवाल, मामले में आई पुलिस की प्रतिक्रिया

पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कोयला से लदे हाइवा को लेकर विधायक और पुलिस के बीच विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी विधायक ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं और हाइवा को गायब करने का आरोप लगाया है जबकि इस मामले में पुलिस का कहना है कि चालान जांच और पूरी प्रक्रिया के बाद ही हाइवा को छोड़ा गया है.

पांकी इलाके से पकड़ा गया था हाइवा

दरअसल, पांकी से विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने शनिवार को पांकी इलाके से हाइवा को पकड़ा था और थाना को पूरे मामले की जानकारी दी थी. उन्होंने कहा कि एक हाइवा पंचर था जबकि दूसरा हाइवा पुलिस के हवाले कर दिया था.

कोयला से लदे हाइवा पर विधायक ने उठाए सवाल (Etv Bharat)

बीजेपी विधायक की आंदोलन की चेतावनी

पूरे मामले को लेकर रविवार को विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता ने पांकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि हाइवा के मामले में पुलिस एवं थाना प्रभारी की भूमिका संदेह के घेरे में है. विधायक ने थाना प्रभारी पर हाइवा को छोड़ने का आरोप लगाया है, साथ ही उन्होंने मामले में आंदोलन की चेतावनी दी है.