विधायक शकुंतला पोर्ते का जाति विवाद मामला: 29 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई, फैसला नहीं आने पर सर्व आदिवासी समाज का प्रदर्शन

चक्काजाम कर जताया विरोध: फैसला टलने से सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने नाराज होकर जिला मुख्यालय के चांदो चौक पर चक्काजाम किया. इससे काफी देर तक आवागमन प्रभावित रहा. काफी मशक्कत के बाद तैनात पुलिस बल ने मोर्चा संभालते हुए भीड़ को हटाया जिसके बाद आवागमन सुचारु रूप से शुरू हुआ.

बलरामपुर: प्रतापपुर वाड्रफनगर सीट से बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते के कथित फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में गुरुवार को अहम सुनवाई हुई. जिला स्तरीय सत्यापन समिति की अब आगामी सुनवाई 29 दिसंबर को होगी. इस पूरे मामले में आने वाले फैसले में देरी से नाराज सर्व आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया.

क्या है मामला: दरअसल, प्रतापपुर वाड्रफनगर विधानसभा सीट छत्तीसगढ़ की अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है. अब विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुई शकुंतला सिंह पोर्ते के जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताया जा रहा है. कथित फर्जी प्रमाण पत्र का मामला पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय है. हाई कोर्ट के आदेश के बाद बलरामपुर में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति इस जाति प्रमाण पत्र की जांच कर रही है. इसी सिलसिले में गुरूवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में सुनवाई हुई लेकिन कोई फैसला नहीं आया.

क्यों नहीं आया फैसला: बलरामपुर में जिला स्तरीय जाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति के सामने आज दोनों पक्ष उपस्थित हुए. शिकायतकर्ता पक्ष ने अपने सभी दस्तावेज समिति के सामने पेश किए. वहीं बचाव पक्ष की ओर से पहले से दर्ज आपत्तियों पर समिति ने उपलब्ध जवाबों का अवलोकन शुरू किया. सभी साक्ष्यों के परीक्षण के बाद समिति ने कहा कि अब इस मामले की अगली सुनवाई 29 दिसंबर को होगी.

बलरामपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा: फैसला टलने के तुरंत बाद सर्व आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतर आए. उन्होंने बलरामपुर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यह मामला लंबे समय से लंबित है. अब 29 दिसंबर की तारीख अंतिम होनी चाहिए. अनुसूचित जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने कहा कि यदि 29 दिसंबर को समिति फैसला नहीं सुनाती है, तो अगले ही दिन आदिवासी समाज व्यापक चक्का जाम करने को मजबूर होगा.

इस बीच कलेक्ट्रेट परिसर और उसके आसपास परिशांति भंग होने की आशंका को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चौक चौबंद कर दी गई है. अब जिले में सभी की निगाहें 29 दिसंबर को होने वाले फैसले पर टिकी हैं.