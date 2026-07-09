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'मेरा बस चले तो पूरे क्षेत्र को कर दूं शराब मुक्त',शराबबंदी पर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का बड़ा बयान

बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है.उन्होंने कार्यक्रम के मंच से समाज को नशा मुक्त बनाने की बात कही.

MLA Shakuntala Porte statement
विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का बड़ा बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 3:51 PM IST

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सूरजपुर : प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने शराब को लेकर बड़ा बयान दिया है. इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शराब को लेकर सरकार के भितरखाने में भी कई लोगों के विचार नहीं मिलते. नशामुक्ति और समाज को शराब से छुटकारा दिलाने की मांग अक्सर उठती है.लेकिन सरकार हर बार नपा तुला बयान देकर खुद को बचा लेती है.लेकिन इस बार खुद सरकार चलाने वाले शराब के खिलाफ बातें कह रहे हैं.

'मेरा बस चले तो..'

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने शराबबंदी और नशामुक्त समाज को लेकर बड़ा बयान दिया. मंच से शकुंतला पोर्ते ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र को शराब-मुक्त कर दूं. विधायक के इस बयान के बाद क्षेत्र में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है. विधायक ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वह शराब पीना छोड़ दें, लेकिन समाज और परिवार की भलाई के लिए लोगों को स्वयं आगे आना होगा.

मेरा बस चले तो पूरे क्षेत्र को कर दूं शराब मुक्त (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नशे की आदत केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है. इसलिए हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शराब और अन्य बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए. यदि एक व्यक्ति गलत रास्ते पर जाने से बचता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव पूरे परिवार और समाज पर पड़ता है- शकुंतला पोर्ते, विधायक


विधायक शकुंतला पोर्ते ने कहा कि नशामुक्त समाज ही विकास की मजबूत नींव होता है. जब लोग शराब और अन्य नशों से दूर रहेंगे, तब परिवार आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, युवाओं का भविष्य बेहतर बनेगा और क्षेत्र का विकास भी तेज गति से होगा.उन्होंने विधानसभा क्षेत्र को नशामुक्त बनाने की अपनी इच्छा भी व्यक्त की.


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LIQUOR BAN NECESSARY FOR WELFARE
विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते
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