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'मेरा बस चले तो पूरे क्षेत्र को कर दूं शराब मुक्त',शराबबंदी पर विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का बड़ा बयान

सूरजपुर : प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने शराब को लेकर बड़ा बयान दिया है. इस बयान के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शराब को लेकर सरकार के भितरखाने में भी कई लोगों के विचार नहीं मिलते. नशामुक्ति और समाज को शराब से छुटकारा दिलाने की मांग अक्सर उठती है.लेकिन सरकार हर बार नपा तुला बयान देकर खुद को बचा लेती है.लेकिन इस बार खुद सरकार चलाने वाले शराब के खिलाफ बातें कह रहे हैं.

'मेरा बस चले तो..'

सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते ने शराबबंदी और नशामुक्त समाज को लेकर बड़ा बयान दिया. मंच से शकुंतला पोर्ते ने कहा कि अगर मेरा बस चले तो मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र को शराब-मुक्त कर दूं. विधायक के इस बयान के बाद क्षेत्र में इसकी व्यापक चर्चा हो रही है. विधायक ने कहा कि किसी भी व्यक्ति पर यह दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वह शराब पीना छोड़ दें, लेकिन समाज और परिवार की भलाई के लिए लोगों को स्वयं आगे आना होगा.