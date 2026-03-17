हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी को कहा अलविदा, सारे पदों से इस्तीफा देते हुए छोड़ी पार्टी
हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया है.
Published : March 17, 2026 at 7:08 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हारते-हारते बची कांग्रेस नेताओं के बीच सियासी कलह बढ़ती जा रही है. 5 कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामकिशन गुर्जर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. रामकिशन गुर्जर नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी के पति हैं.
रामकिशन गुर्जर ने छोड़ा पद : हरियाणा में राज्यसभा चुनाव नतीजों के 12 घंटे बाद ही रामकिशन गुर्जर ने हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है. उन्होंने अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है. उन्होंने छोटा सा ख़त लिखते हुए कहा कि "मैं पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं और अपने सारे पद और जिम्मेदारियां भी छोड़ रहा हूं."
नारायणगढ़ से विधायक हैं पत्नी शैली चौधरी : रामकिशन गुर्जर की पत्नी शैली चौधरी अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधायक हैं. शैली चौधरी बाकी विधायकों के साथ हिमाचल भी गई थी.आपको बता दें कि नारायणगढ़ हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र है. नायब सिंह सैनी खुद 2014 में पहली बार रामकिशन गुर्जर को हराकर इसी सीट से विधायक चुने गए थे. इससे पहले साल 2005 के विधानसभा चुनाव में रामकिशन गुर्जर ने नारायणगढ़ सीट पर नायब सिंह सैनी को हरा दिया था. वहीं अब अपने पति रामकिशन गुर्जर के इस्तीफे के बाद कांग्रेस विधायक शैली चौधरी का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि उनके पति ने तो इस्तीफा दे दिया है और सभी की नज़र अब उनके अगले कदम पर हैं.
हुड्डा ने हाईकमान को भेजे नाम : इस बीच हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही बोल चुके हैं कि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों के नाम उन्होंने हाईकमान को भेज दिए हैं और अब उन पर एक्शन हाईकमान लेगा.
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