मानहानि मुकदमे का मामलाः विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा- मैं अपनी बातों पर हूं कायम
पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे के संबंध में विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी का बयान सामने आया है.
Published : January 21, 2026 at 12:58 PM IST
गढ़वा: बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के खिलाफ दायर मानहानि मामले का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है. पूर्व मंत्री सह जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर के द्वारा दायर याचिका के बाद विधायक का बयान सामने आया है. उनका कहना है कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं.
दरअसल, पूर्व मंत्री सह जेएमएम के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने गढ़वा से भाजपा विधायक पर मानहानि की याचिका दायर की है. पूर्व मंत्री के द्वारा यह दूसरी बार विधायक पर याचिका दायर की गई है. इस मामले में अब भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी का बयान भी सामने आ गया है.
उन्होंने कहा कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं. पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पिता कभी भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं रहे हैं. वे फॉरेस्ट विभाग में काम करते थे. वे गढ़वा में भी काम कर चुके हैं. उनके पिता का मैं अपमान नहीं कर रहा हूं. मंत्री खुद अपने पिता का अपमान कर रहे हैं. विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने जोर देते हुए कहा कि मंत्री के पिता स्वतंत्रता सेनानी हो ही नहीं सकते. अगर स्वतंत्रता सेनानी हैं तो वे प्रमाण दिखाएं.
विधायक ने कहा कि जब 1947 में देश आजाद हुआ था तब उनकी उम्र क्या 21 वर्ष की थी. यदि थी तो वे कागज दिखाए और कब उन्होंने स्वतंत्रता में अपनी भागीदारी दी है इसका भी प्रूफ दें. उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपमान नहीं किया है, बल्कि वे खुद अन्य स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यदि माननीय न्यायलय द्वारा उन्हें बुलाया जाएगा तो वो जरूर उपस्थित होंगे.
सत्येंद्र नाथ तिवारी हैं बाय डिफॉल्ट विधायक: मिथिलेश ठाकुर
