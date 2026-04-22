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गढ़वा में निर्माणाधीन एनएच की हालत देख भड़के विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी, कह दी ये बड़ी बात

गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने एनएच निर्माण करा रहे संवेदक और इंजीनियर पर नाराजगी जताई है.

MLA Satyendranath Tiwari Angry
गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 22, 2026 at 3:15 PM IST

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गढ़वा:झारखंड के गढ़वा जिला मुख्यालय में एनएच निर्माण की देरी और सड़क निर्माण में मानकों का ध्यान नहीं रखने का आरोप गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने लगाया है. इस दौरान उन्होंने काम करा रहे इंजीनियर और संवेदक पर नाराजगी जताते हुए विवादित बयान दिया है.

भाजपा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि गढ़वा शहर से गुजरने वाली सड़क एनएच का निर्माण पिछले दो साल से चल रहा है. इसमें संवेदक और इंजीनियर की लापरवाही का दंश पूरे शहरवासी झेल रहे हैं. सड़क पर जहां-तहां डस्ट और गिट्टी डाल दिया गया है. पूरा शहर धूल धूसरित हो गया है. डस्ट उड़ने से लोग टीबी की बीमारी से ग्रसित हो रहे हैं और पहले से श्वसन रोग से ग्रसित लोग काल के गाल में समा रहे हैं.

विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

उन्होंने कहा कि यह सड़क लोगों की सुविधा के लिए बन रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसुविधा के लिए सड़क का निर्माण करवा रहे हैं, लेकिन यह सड़क लोगों के लिए आफत बन गई है. दो साल से सड़क निर्माणाधीन है और लगातार डस्ट उड़ रहा है. इस कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारीने कहा कि सड़क निर्माण में मानकों का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है. उन्होंने त्रुटिपूर्ण सड़क निर्माण कराने का आरोप संवेदक और इंजीनियर पर लगाया है. भाजपा विधायक ने कहा कि हालत यह है कि सड़क दुकानों से दो फीट ऊंची बनाई जा रही है. नतीजतन दुकानें काफी नीचे हो जाएगी. ऐसे में दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकानें तोड़नी पड़ेगी और फिर सड़क की हाइट से फिर से दुकानों का निर्माण कराना पड़ेगा.

उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में इंजीनियरिंग मैनुअल का पालन नहीं किया गया है. लोगों की सुविधा के अनुकूल सड़क नहीं बनाई गई है. उन्होंने कहा कि इसमें सरासर संवेदक और इंजीनियर की लापरवाही है. पूर्व के लेवल पर ही सड़क का निर्माण होना चाहिए था.

इस क्रम में आक्रोशित विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने कहा कि ऐसे इंजीनियर और ऐसे संवेदक को उल्टा लटका कर जूता से मारना चाहिए. दोनों को जूता से जितना भी मारा जाए कम होगा. चूंकि आज हजारों-हजार दुकानदार प्रभावित हैं. दुकानदारों को बिजनेस करने में काफी असुविधा हो रही है. साथ ही लोगों का सड़क पर चलना-फिरना भी दूभर हो गया है.

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