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बारिश में खुली करोड़ों की राशि से बन रही सड़क की गुणवत्ता की पोल, जगह-जगह जलजमाव, गढ़वा विधायक ने उठाए सवाल

सड़क का निरीक्षण करते विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गढ़वा: जिला मुख्यालय में लगभग ढाई सौ करोड़ की लागत से बन रही सड़क की गुणवत्ता की कलई दो दिनों की बारिश में खुल गई है. लगातार बारिश के कारण पूरे शहर में जलजमाव हो गया है. पिछले दो दिनों की बारिश के कारण शहर के कई जगहों पर भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं जलजमाव के बाद गढ़वा विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी ने शहर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने सड़क निर्माण में अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है.

सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप

विधायक ने कहा कि उन्होंने ढाई माह पहले ही बताया था कि सड़क निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है. जिला अनुश्रवन समिति की बैठक में भी इस बात को उठाया था. इस पर कमेटी बनने की बात हुई थी, लेकिन कमेटी नहीं बनी. नतीजा आज सब के सामने है. दो दिनों की बारिश में सड़क की गुणवत्ता की पोल खुल गई है. बरसात में इस सड़क की वजह से लोगों के घरों में पानी घुस रहा है.

विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी और नगर परिषद अध्यक्ष दौलत सोनी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

नगर परिषद की व्यवस्था की खुली पोल