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कड़ी धूप में विधायक ब्यास कश्यप का सत्याग्रह, अन्न जल त्याग कर प्रदर्शन, सरकार पर अधिकार छीनने का लगाया आरोप

जांजगीर चांपा विधायक ब्यास कश्यप ने सरकार और प्रशासन पर अधिकार छीनने का आरोप लगाया.इसके विरोध में विधायक कड़ी धूप में धरने पर बैठे.

MLA Satyagraha in scorching heat
कड़ी धूप में विधायक का सत्याग्रह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 4, 2026 at 4:39 PM IST

2 Min Read
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जांजगीर चांपा : विधायक ब्यास कश्यप ने राज्य सरकार, प्रभारी मंत्री और जिला प्रशासन पर उपेक्षा का आरोप लगाया है. विधायक ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन किया. आंदोलन के मद्देनजर विधायक ब्यास कश्यप को कलेक्टोरेट परिसर जाने से रोकने के लिए जिला प्रशासन ने पुलिस बल तैनात किया था. जिसे विधायक और उसके समर्थकों ने तोड़कर गेट के सामने ही सत्याग्रह आंदोलन किया. ब्यास कश्यप के समर्थन में अकलतरा विधायक और जैजैपुर विधायक भी आंदोलन में पहुंचे.


विधायक के अधिकार छीनने के आरोप
विधायक ब्यास कश्यप ने एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार,जिले के प्रभारी मंत्री और वित्त मंत्री ओपी चौधरी और जिला प्रशासन पर विधायक के अधिकार छीनने का आरोप लगाया.

MLA Satyagraha in scorching heat
कड़ी धूप में विधायक का सत्याग्रह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
कड़ी धूप में विधायक ब्यास कश्यप का सत्याग्रह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक दिवसीय सत्याग्रह में अन्न जल का त्याग करके धूप में धरने में बैठेंगे. उनके समर्थक आएंगे और छाता के साथ छांव में बैठ कर समर्थन देंगे, लेकिन खुद अनशन में रहेंगे, जब तक मांग को लेकर लिखित आश्वासन ना मिल जाए- ब्यास कश्यप, जांजगीर चांपा विधायक


अकलतरा विधायक ने भी दिया समर्थन
विधायक के आंदोलन के समर्थन मे पहुंचे अकलतरा विधायक राघवेन्द्र सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार विधायकों की लगातार उपेक्षा कर रही है, इस उपेक्षा की शिकायत सदन में भी रखा गया है.

MLA supporters protest
विधायक के समर्थकों ने किया प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
protest by sacrificing food and water
अन्न जल त्याग कर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

विधायकों की समस्या को दरकिनार कर दिया है.जिसके आक्रोश में ब्यास कश्यप आंदोलन कर रहे हैं, यही हालत रहा तो अकलतरा और पूरे प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस विधायक आंदोलन करेंगे- राघवेंद्र सिंह, अकलतरा विधायक

MLA Satyagraha in scorching heat
अन्न जल त्याग कर प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
MLA Satyagraha in scorching heat
कड़ी धूप में विधायक का सत्याग्रह (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

कांग्रेसी विधायक ब्यास कश्यप चिलचिलाती धूप में कलेक्टर गेट के सामने सत्याग्रह मे बैठे,जबकि उनके समर्थक काला छाता लेकर समर्थन कर रहे हैं.वहीं जिला प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. ब्यास कश्यप ने कहा यदि उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा.

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अधिकार छीनने का आरोप
MLA SATYAGRAHA
MLA SATYAGRAHA IN SCORCHING HEAT

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