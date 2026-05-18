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विधायक सतीश उपाध्याय बने दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने की घोषणा

दिल्ली विधानसभा सचिवालय की ओर से इसे लेकर औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं.

डीजेबी के वाइस चैयरमेन बने सतीश उपाध्याय
डीजेबी के वाइस चैयरमेन बने सतीश उपाध्याय (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 6:56 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को बताया कि मालवीय नगर से भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष नामित किया गया है. इसके अतिरिक्त, नांगलोई जाट से विधायक मनोज कुमार शौकीन तथा घोंडा से विधायक अजय कुमार महावर को दिल्ली जल बोर्ड का सदस्य नामित किया गया है. इस संबंध में दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं.

विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने नव-नामित प्रतिनिधियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि उनका जनसरोकारों से जुड़ा अनुभव एवं प्रशासनिक समझ दिल्ली जल बोर्ड के कार्यों को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी और जनोन्मुख बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने आगे कहा कि भविष्य में जल संरक्षण, सतत नीति निर्माण, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वित प्रयास तथा जनभागीदारी के माध्यम से ही दिल्ली को जल-सुरक्षित एवं पर्यावरणीय रूप से सशक्त बनाया जा सकता है.

बता दें कि, दिल्ली सरकार की ओर से विधानसभा की सभी समितियों, बोर्ड और जिला विकास समितियों का गठन किया जा रहा है. इस महीने की शुरुआत में ही जिस तरह से दिल्ली सरकार ने सभी 13 जिलों के लिए जिला विकास समितियों के अध्यक्षों को भी नियुक्त कर दिया था. इसके बाद खाली पड़े दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष और सदस्य पद पर भी कर दी गई है.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राजधानी के सभी राजस्व जिलों में जिला विकास समितियों के चेयरमैन नियुक्त किया था. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों को संबंधित जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

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DELHI JAL BOARD
DELHI JAL BOARD VICE CHAIRMAN
डीजेबी वीसी सतीश उपाध्याय
DJB VC SATISH UPADHYAY

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