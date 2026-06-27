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रिम्स निदेशक के इस्तीफे पर सरयू राय का बड़ा दावा, मेडॉल-हेल्थ मैप के भुगतान से इनकार बना कारण!

विधायक सरयू राय ने रांची स्थित रिम्स निदेशक के इस्तीफे पर एक बड़ा दावा किया है.

MLA Saryu Roy revelation regarding resignation of RIMS Director in Ranchi
रिम्स के पूर्व निदेशक और विधायक सरयू राय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 27, 2026 at 8:00 PM IST

5 Min Read
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रांचीः रिम्स के निदेशक पद से डॉ. राजकुमार के इस्तीफे को लेकर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने बड़ा खुलासा किया है.

विधायक ने आरोप लगाया कि डॉ. राजकुमार पर मेडॉल और हेल्थ मैप नामक निजी जांच एजेंसियों के बकाया भुगतान का दबाव बनाया जा रहा था. भुगतान से इनकार करने के कारण ही उन्हें पद छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा. विधायक सरयू राय ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग मुख्यमंत्री से की है.

मेडॉल और हेल्थ मैप के भुगतान से इनकार बना इस्तीफे की वजह

विधायक सरयू राय ने कहा कि डॉ. राजकुमार ने स्वास्थ्य विभाग के उस दबाव को स्वीकार नहीं किया. जिसके तहत उनसे मेडॉल और हेल्थ मैप के बकाया बिल का भुगतान कराने की कोशिश की जा रही थी. उनका कहना था कि इन एजेंसियों की नियुक्ति स्वास्थ्य विभाग ने की थी. इसलिए यदि कोई भुगतान होना है तो सरकार स्वयं करे या लिखित आदेश देकर रिम्स को राशि उपलब्ध कराए. विभाग इसके लिए तैयार नहीं हुआ और यहीं से विवाद शुरू हुआ, जो आखिर में उनके इस्तीफे का कारण बना.

डॉ. कामेश्वर प्रसाद ने भी नहीं माना था दबाव

विधायक सरयू राय ने दावा किया कि पूर्व निदेशक डॉ. कामेश्वर प्रसाद ने भी मेडॉल और हेल्थ मैप द्वारा प्रस्तुत करीब 100 करोड़ रुपये के बिल का भुगतान करने से इनकार कर दिया था. उनका कहना था कि बिल में आधे से अधिक राशि फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई थी. इसी कारण उन्हें भी रिम्स छोड़ना पड़ा.

मेडॉल और हेल्थ मैप की नियुक्ति किस आधार पर हुई?

विधायक सरयू राय ने पूछा कि आखिर किस आधार पर मेडॉल और हेल्थ मैप को रिम्स में पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी जांच के लिए नियुक्त किया गया. उन्होंने आरोप लगाया कि नियुक्ति के समय रिम्स प्रबंधन से कोई सलाह नहीं ली गई. उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने को कहा कि इन एजेंसियों को नियुक्त करने का उद्देश्य क्या था और क्या इसके जरिए सरकारी धन के दुरुपयोग की योजना बनाई गई थी.

100 करोड़ का बिल कैसे बना, इसकी जांच क्यों नहीं?

विधायक ने कहा कि दोनों एजेंसियों ने करीब 100 करोड़ रुपये का बिल प्रस्तुत किया था. उनका सवाल है कि इतनी बड़ी राशि का बिल किन आधारों पर तैयार हुआ और उसमें कथित फर्जीवाड़े की जांच अब तक क्यों नहीं हुई.

53 करोड़ की देनदारी रिम्स पर क्यों डाली जा रही है?

विधायक सरयू राय के मुताबिक, मेडॉल और हेल्थ मैप पर रिम्स का करीब 38 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि दोनों एजेंसियां जांच मद में रिम्स से करीब 15 करोड़ रुपये की मांग कर रही हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि कुल 53 करोड़ रुपये की देनदारी झारखंड सरकार रिम्स पर क्यों डालना चाहती है, जबकि एजेंसियों की नियुक्ति सरकार ने की थी.

फर्जी बिल का भुगतान कराने की साजिश किसने रची?

विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर मेडॉल और हेल्थ मैप के बिल का भुगतान रिम्स से कराने की साजिश की गई. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की गहन जांच होनी चाहिए और जिन अधिकारियों व जिम्मेदार लोगों ने यह निर्णय लिया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए.

शासी निकाय की बैठक बिना हस्ताक्षर क्यों लिए गए?

उन्होंने आरोप लगाया कि डॉ. राजकुमार को हटाने के लिए रिम्स शासी निकाय की विधिवत बैठक तक नहीं बुलाई गई. इसके बजाय बाहर से सदस्यों के हस्ताक्षर लेकर कार्रवाई की गई. उन्होंने पूछा कि ऐसा किसके निर्देश पर किया गया और इसकी वैधता क्या है.

रिम्स स्वायत्त संस्था, सरकार क्यों कर रही हस्तक्षेप?

विधायक सरयू राय ने कहा कि रिम्स अधिनियम और नियमावली-2002 के अनुसार रिम्स एक स्वायत्तशासी संस्था है और इसके संचालन का अधिकार शासी निकाय के पास है. इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग लगातार रिम्स को अपने नियंत्रण में चलाने की कोशिश कर रहा है, जो नियमों के विपरीत है.

मुख्यमंत्री से सरयू राय की बड़ी मांग

विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि रिम्स के पूर्व निदेशकों डॉ. डी.के. सिंह, डॉ. कामेश्वर प्रसाद और डॉ. राजकुमार को किन परिस्थितियों में पद छोड़ना पड़ा, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए. उन्होंने तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की भूमिका की भी जांच कराने की मांग की है.

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