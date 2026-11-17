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खदानों की सुरक्षा का रिकॉर्ड तक नहीं! RTI के जवाब पर भड़के सरयू राय, DGMS को भंग करने और जांच की उठाई मांग

जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ( ETV Bharat )

रांची/जमशेदपुरः देश की कोयला राजधानी धनबाद में स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS की कार्यप्रणाली पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

खदानों की सुरक्षा, खननकर्मियों की जान की हिफाजत और असुरक्षित खदानों की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले इस केंद्रीय संस्थान के पास अपने कार्यक्षेत्र की खदानों को असुरक्षित घोषित करने से लेकर उन्हें दोबारा सुरक्षित बनाने तक का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई छह महत्वपूर्ण जानकारियों के जवाब में महानिदेशालय ने हर बार यही कहा कि "संबंधित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है".