खदानों की सुरक्षा का रिकॉर्ड तक नहीं! RTI के जवाब पर भड़के सरयू राय, DGMS को भंग करने और जांच की उठाई मांग
धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय की कार्यप्रणाली पर विधायक सरयू राय ने सवाल खड़े किए हैं. रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह.
Published : November 17, 2026 at 10:36 PM IST
रांची/जमशेदपुरः देश की कोयला राजधानी धनबाद में स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय यानी DGMS की कार्यप्रणाली पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
खदानों की सुरक्षा, खननकर्मियों की जान की हिफाजत और असुरक्षित खदानों की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले इस केंद्रीय संस्थान के पास अपने कार्यक्षेत्र की खदानों को असुरक्षित घोषित करने से लेकर उन्हें दोबारा सुरक्षित बनाने तक का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है. सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई छह महत्वपूर्ण जानकारियों के जवाब में महानिदेशालय ने हर बार यही कहा कि "संबंधित सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है".
DGMS की उपयोगिता और जवाबदेही पर सवाल
इस जवाब के बाद सरयू राय ने DGMS की उपयोगिता और जवाबदेही पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. उन्होंने यहां तक कहा है कि यदि महानिदेशालय अपने बुनियादी दायित्वों से जुड़ा रिकॉर्ड भी नहीं रख सकता, तो केंद्र सरकार को इसे भंग कर खदानों की सुरक्षा के लिए नई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए.
छह सवाल, लेकिन हर जवाब में 'रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं'
विधायर सरयू राय के मुताबिक, दामोदर बचाओ आंदोलन के वरीय सलाहकार और धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता विजय कुमार झा ने RTI के तहत 1 अप्रैल 2010 से 25 अगस्त 2026 तक की अवधि से संबंधित छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी.
पहले सवाल में पूछा गया था कि इस अवधि में कितनी खदानों या खान क्षेत्रों को असुरक्षित घोषित किया गया और उनकी खदानवार सूची, घोषणा की तारीख तथा संबंधित प्रबंधन का विवरण क्या है. दूसरे सवाल में असुरक्षित घोषित करने के कारणों और संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी मांगी गई थी. तीसरे और चौथे सवाल में असुरक्षित खदानों को सुरक्षित बनाने के लिए प्रबंधन को दिए गए निर्देशों, सुधारात्मक कार्रवाई, निरीक्षण रिपोर्ट, उल्लंघन नोटिस, कारण बताओ नोटिस और संबंधित पत्राचार की प्रमाणित प्रतियां मांगी गई थीं.
वहीं, पांचवें सवाल में पूछा गया था कि असुरक्षित घोषित खदानों में से कितनी अब सुरक्षित हो चुकी हैं और कितनी अभी भी असुरक्षित हैं. छठे सवाल में सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले खदान प्रबंधनों के खिलाफ की गई कार्रवाई, जुर्माने और अन्य वैधानिक कदमों का ब्योरा मांगा गया था. सरयू राय के मुताबिक, इन सभी छह सवालों के जवाब में DGMS के संबंधित कार्यालय ने एक ही बात दोहराई- 'मांगी गई जानकारी इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है'.
भू-धंसान, अवैध खनन की घटनाओं पर भी उठाए सवाल
विधायक सरयू राय ने कहा कि धनबाद, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और चाईबासा सहित झारखंड के कई खनन क्षेत्रों में खान सुरक्षा महानिदेशालय की जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है. इसके प्रमुख कार्यों में खदानों का नियमित निरीक्षण, खनन दुर्घटनाओं और श्रमिकों की शिकायतों की जांच, खनन कार्यों के पर्यवेक्षण के लिए योग्य व्यक्तियों को सक्षमता प्रमाणपत्र देना और सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना शामिल है. इसके बावजूद पिछले दो-तीन वर्षों में खनन क्षेत्रों में भू-धंसान, बंद खदानों से अवैध खनन और खदानों के चाल धंसने जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं. उनका आरोप है कि इन घटनाओं के संबंध में महानिदेशालय की ओर से अपेक्षित जांच और कार्रवाई का कोई प्रतिवेदन सामने नहीं आया है.
नदियों के अस्तित्व पर भी अवैध खनन का खतरा
विधायक ने दामोदर बचाओ आंदोलन के अनुभवों का हवाला देते हुए कहा कि धनबाद में दामोदर नदी की धारा मोड़कर नदी के पेट में खनन किए जाने, जमुनिया नदी के पेट और किनारों पर खनन तथा कतरी नदी के अस्तित्व को अवैध खनन के जरिए समाप्त करने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं. इसके बावजूद खान सुरक्षा महानिदेशालय की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई. उन्होंने कहा कि इन्हीं घटनाओं और शिकायतों के बाद महानिदेशालय की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा हुआ और RTI के जरिए जवाबदेही तय करने की कोशिश की गई.
अधिकारियों व अवैध खनन माफिया के संभावित गठजोड़ की जांच की मांग
विधायक सरयू राय ने कहा कि RTI के जवाब ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। यदि खदानों की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख ही संबंधित केंद्रीय संस्थान के पास उपलब्ध नहीं हैं, तो खदानों की निगरानी और सुरक्षा किस आधार पर सुनिश्चित की जा रही है? उन्होंने DGMS के निदेशक समेत सभी जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब करने और जांच के बाद विधिसम्मत कार्रवाई करने की मांग की है.
उन्होंने धनबाद में अवैध कोयला खनन के मामले में खान सुरक्षा महानिदेशालय, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागीय अधिकारियों तथा अवैध खनन माफिया के बीच संभावित संबंधों की भी उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है. विधायक ने कहा कि वह इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री को शीघ्र ही विस्तृत प्रतिवेदन सौंपेंगे. उन्होंने RTI आवेदन और DGMS के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं खान सुरक्षा निदेशक (वि.), मध्य जोन, धनबाद के जवाब की प्रतियां भी जारी की हैं.
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