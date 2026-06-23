ETV Bharat / state

पप्पू यादव के बयान पर सरयू राय का पलटवार, कहा- महागठबंधन से पूछ लें इतनी मेहनत की जरूरत नहीं

बोकारो में विधायक सरयू राय ने पप्पू यादव के बयान पर पलटवार किया है.

MLA Saryu Roy hits back at Pappu Yadav statement in Bokaro
विधायक सरजू राय (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 23, 2026 at 11:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बोकारोः राज्यसभा का चुनाव समाप्त हो गया बावजूद राजनीतिक बयानबाजी अभी भी नहीं रुक रही है. महागठबंधन में इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है.

राजनीतिक हलको में हेमंत सोरेन सरकार के महागठबंधन की सरकार पर संशय के बादल मडरा रहे हैं. वहीं डूमरी विधायक जयराम महतो पर भी स्थानीय लोगों ने उंगली उठाते हुए यहां तक कहा रहे हैं कि जो लोग स्थानीयता की बात करते थे आज वही विधायक जाकर परिमल नथवानी के साथ हो गए हैं.

बोकारो सर्किट हाउस पहुंचे जमशेदपुर पश्चिमी जदयू विधायक सरजू राय ने मंगलवार देर शाम पत्रकारों से बातचीत के क्रम में पप्पू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका बयान पूरी तरह राजनीतिक है. उन्होंने आरोप लगाया कि एक काल्पनिक उद्देश्य बनाकर माहौल तैयार करने के लिए अच्छी पटकथा रची गई है.

सरजू राय ने कहा कि मैं उन्हें एक आसान तरीका बताता हूं. परिमल नथवानी को जो भी वोट मिला है, चाहे वह पैसे देकर मिला हो या अंतरात्मा की आवाज पर मिला हो, वह महागठबंधन से ही आया है. महागठबंधन के दल कांग्रेस, राजद, माले ये सभी दल आपस में बैठकर बातचीत कर लें कि किसने वोट दिया, किसके इशारे पर दिया और किसके कहने पर दिया.

आगे उन्होंने कहा कि वहीं से पूरे मामले का नतीजा निकल सकता है और राज्यसभा चुनाव होने के कितने दिनों बाद इस प्रकार का बयानबाजी कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता. सरयू राय ने कहा पप्पू यादव जी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है.

इसे भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद समीक्षा का दौर, महागठबंधन राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा की हार की होगी समीक्षा- JMM

इसे भी पढ़ें- झारखंड राज्यसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक की हार, कांग्रेस ने CM हेमंत सोरेन से कार्रवाई की अपील की

इसे भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी की हार और आरोप-प्रत्यारोप पर बोले मंत्री इरफान अंसारी, बड़ा भाई होने के नाते सहयोगी दलों की गलती माफ

TAGGED:

पप्पू यादव के बयान पर प्रतिक्रिया
POLITICS ON RAJYA SABHA ELECTION
JDU MLA SARYU ROY
BOKARO
RAJYA SABHA ELECTION RESULTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.