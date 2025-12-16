ETV Bharat / state

जेडीयू विधायक सरयू राय ने हेमंत सरकार की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल, कहा- हो रही हैं रूमानी घोषणाएं

जेडीयू विधायक सरयू राय देवघर पहुंचे. उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा. कहा राज्य सरकार सिर्फ घोषणाएं कर रही है, उन्हें पूरा नहीं करती.

देवघर: झारखंड की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले देवघर में मंगलवार को जदयू विधायक और वरिष्ठ नेता सरयू राय पहुंचे. विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति की बैठक कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए.

राज्य सरकार केंद्र सरकार की कमियां बताती हैः सरयू राय

बैठक के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए वरिष्ठ नेता सरयू राय ने कहा कि वर्तमान में जो सरकार चल रही है वह अपने हिसाब से चल रही है. वो जनता की सुविधाओं का ख्याल नहीं रख रही है. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष की यह जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष से समन्वय बनाकर सरकार चलाए, लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ केंद्र सरकार की कमियां याद दिला रही है और स्वयं अपने दायित्वों को निभाने में काफी पीछे है.

वहीं गुमला में एक गर्भवती महिला की गई जान और बाबूलाल मरांडी के द्वारा सत्ता पक्ष पर उठाए गए सवाल को लेकर जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि आज भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी नहीं है. वर्तमान सरकार सिर्फ रूमानी घोषणाएं कर रही हैं. यह वो घोषणाएं हैं जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती हैं.

छह महीने में भी पूरा नहीं होगाः सरयू राय

वहीं उन्होंने रिम्स में हटाए जा रहे अतिक्रमण के मामले पर कहा कि यह अब तक की सभी सरकारों की गलती है. जब अतिक्रमण हो रहा था तो उस समय सरकार ने रोक नहीं लगाई और जब लोगों के मकान बन गए तो अब तोड़ा जा रहा है. इसके अलावा सरकार द्वारा धान खरीद के बाद 48 घंटे में राशि किसानों तक पहुंचाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी संभव नहीं है. जिन राज्यों के सहकारिता विभाग बहुत अच्छे हैं उन्हीं राज्यों में यह सुविधा संभव हो सकती है. पूर्व मंत्री सह जेडीयू विधायक ने सरकार की इस घोषणा पर बात करते हुए कहा कि यदि छह महीने में भी किसानों को भुगतान हो जाए तो यह बहुत बड़ी बात होगी.

वहीं नितिन नबीन के बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद जेएमएम के तंज के सवाल पर विधायक सह पूर्व मंत्री सरयू राय ने कहा कि जेएमएम यदि वंशवाद की बात करती है तो यह हंसने योग्य है. उन्होंने नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्हें शुभकामनाएं दी और इसे भाजपा का सही निर्णय भी बताया.

