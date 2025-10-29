थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, सरयू राय ने मंत्रालय और सचिवालय को बताया जिम्मेदार

थैलीसीमिया पीड़ित बच्चे को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, सरयू राय ने मंत्रालय और सचिवालय को बताया जिम्मेदार
रांचीः जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक सरयू राय ने चाईबासा ब्लड बैंक से एचआइवी संक्रमित रक्त थैलीसीमिया पीड़ित बच्चों को चढ़ाने की घटना के लिए सिविल सर्जन को निलंबित करना नाकाफी बताया है. उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी सरकारी ब्लड बैंक ऐसी ही अराजकता के शिकार हैं. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग का मंत्रालय और सचिवालय ज़िम्मेदार है ना कि सिविल सर्जन.
'स्वास्थ्य मंत्री और सचिव को शो-कॉज जरुरी'
सरयू राय ने कहा कि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव से स्पष्टीकरण पूछा जाना चाहिए कि इन्होंने झारखंड में नेशनल ब्लड पॉलिसी के प्रावधानों को लागू क्यों नहीं किया है? झारखंड सरकार के किसी भी सदर अस्पताल का ब्लड बैंक राष्ट्रीय ब्लड नीति के पैमानों पर खरा नहीं उतरते है.
उन्होंने विधानसभा में पूछे गए उनके एक सवाल का हवाला दिया. 11 मार्च 2022 को सरकार ने अपने उत्तर में कहा कि रक्त संग्रह के प्राथमिक शर्तों का भी सरकार पालन नहीं कर रही है. उनके सवाल के जवाब में सरकार ने सदन पटल पर जो आश्वासन मार्च 2022 में दिया, उसका पालन आज तक नहीं हुआ. इसके साथ ही जिन अस्पतालों ने रक्त संग्रह अभियान नहीं चलाया, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
'ब्लड सेपरेशन यूनिट का हाल बेहाल'
सरयू राय ने कहा कि राज्य के 24 जिलों के सदर अस्पतालों में से मात्र रांची सदर अस्पताल में ही ब्लड सेपरेशन यूनिट कार्यरत है. इसके अलावा रिम्स और एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में यह यूनिट लगी हुई है. अन्य जगहों पर यह सुविधा नहीं है. नतीजा है कि संग्रहित ब्लड में से प्लेटलेट्स, आरबीसी, प्लाज्मा आदि अलग करने की सुविधा नहीं है.
'मरीजों को चढ़ाया जाता है पूरा ब्लड'
उन्होंने कहा कि थैलीसीमिया जैसी बीमारी में पूरा रक्त के बदले आरबीसी, कतिपय बीमारियों जैसे हिमोफिलिया आदि में प्लाज्मा और अनेक बीमारियों में प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है. लेकिन झारखंड में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण सभी मरीजो को पूरा ब्लड चढ़ा दिया जाता है. ऐसी सुविधा होती तो चाईबासा में थैलेसेमिया पीड़ितों को होल बल्ड नहीं चढ़ा होता.
सरयू राय ने कहा कि राज्य के अधिकांश अस्पतालों में ब्लड बैंक के लिए स्वतंत्र चिकित्सक पदस्थापित नहीं हैं. राष्ट्रीय ब्लड नीति में जितने भी तकनीकी प्रावधान हैं, उनमें से एक भी झारखंड में लागू नहीं है. किसी भी प्रावधान के लागू होने या नहीं होने की कोई मॉनिटरिंग सचिवालय स्तर पर नहीं हो रही है.
विधायक सरयू राय ने कहा है कि ब्लड बैंक को लेकर दिख रही लापरवाही के लिए पूरी तरह विभागीय मंत्री और विभागीय सचिव ज़िम्मेदार हैं. राष्ट्रीय ब्लड नीति झारखंड में लागू नहीं हुई है तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ही जिम्मेदार है.
24 अक्टूबर को सामने आया मामला
पश्चिमी सिंहभूम जिला के मजदूर कामगार यूनियन के नेता माधव चंद्र कुंकल ने सदर अस्पताल चाईबासा पर बेहद गंभीर आरोप लगाया. नेता ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण 7 वर्षीय मासूम बच्चे को एचआईवी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया.
यूनियन नेता और परिजनों द्वारा कहा गया था कि बच्चा लंबे समय से थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहा है. इस बीमारी में मरीज को लगातार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है. इलाज के क्रम में अस्पताल द्वारा बच्चे को रक्त चढ़ाया गया. अस्पताल प्रबंधन पर आरोप है कि इसी दौरान बच्चे को एचआईवी संक्रमण वाला रक्त चढ़ा दिया गया.
आरोपों पर अस्पताल प्रबंधन की सफाई
इस मामले में सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने कहा कि इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी. अस्पताल यह पता लगाएगा कि रक्त देने की प्रक्रिया में किस स्तर पर चूक हुई. सिविल सर्जन ने कहा थआ कि अब तक जिन बच्चों को रक्त चढ़ाया गया है, उन सभी की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि और किसी बच्चे को संक्रमित रक्त न दिया गया हो. फिलहाल यह बता पाना अभी मुश्किल है कि एचआईवी पॉजिटिव है या नहीं अभी इसकी जांच की जा रही है.
हाईकोर्ट के संज्ञान पर विशेष जांच टीम पहुंची चाईबासा
25 अक्टूबर को इस गंभीर मामले पर झारखंड हाईकोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया और जांच के आदेश दिए. जिसके बाद झारखंड सरकार की पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम रांची से चाईबासा पहुंची.
राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार की अध्यक्षता में जांच टीम ने अस्पताल में डॉक्टरों से बातचीत की, ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और कई सैंपल भी जमा किए. जांच के दौरान ब्लड बैंक में कई खामियां सामने आईं. टीम ने थैलेसीमिया वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां 5 बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने की आशंका जताई गई है. इन बच्चों की जांच की जा रही है.
इस जांच के बाद स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि संबंधित बच्चे को 13 सितंबर को ब्लड चढ़ाया गया था और 18 अक्टूबर को उसकी एचआईवी जांच की गई, जिसमें बच्चा पॉजिटिव पाया गया.
सीएम के निर्देश पर कार्रवाई
26 अक्टूबर को थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे को संक्रमित ब्लड चढ़ाने के गंभीर मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन सुशांतो कुमार मांझी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्देश देते हुए पीड़ित बच्चों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करने को कहा. साथ संक्रमित बच्चों का पूरा इलाज भी राज्य सरकार के स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा गया.
छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति
झारखंड सरकार ने इस गंभीर लापरवाही की जांच के लिए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया. वहीं निलंबित सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो कुमार माझी के स्थान पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारती गोरेती मिंज को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया.
इस छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का नेतृत्व स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा कर रही हैं. यह टीम सदर अस्पताल के ब्लड बैंक और संबंधित संस्थानों में रक्त संग्रहण, जांच, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच करेगी. समिति को सभी दस्तावेजों और अभिलेखों की समीक्षा कर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.
थैलेसीमिया से पीड़ित एक बच्चा एचआईवी पॉजिटिव पाया गया है. जिसकी पुष्टि हुई है. वहीं पांच बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है. इन बच्चों की जांच की जा रही है. इनके सैंपल लिए गए हैं.
नेहा अरोड़ा पहुंची चाईबासा
बुधवार 29 अक्टूबर को विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा के नेतृत्व में बनी छह सदस्यीय टीम बुधवार को चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचीं. इस टीम ने ब्लड बैंक की पूरी प्रक्रिया, रिकॉर्ड और सुविधाओं की गहनता से जांच की. समिति को सात दिनों के भीतर राज्य सरकार को विस्तृत रिपोर्ट सौंपनी है.
