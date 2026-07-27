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मानगो नगर निगम के सिस्टम के खिलाफ सरयू राय का धरना, कहा- प्राइवेट कंपनी की तरह ना करें काम

जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के MLA सरयू राय ने मानगो नगर निगम के काम में गड़बड़ी पर चिंता जताई .

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धरने पर अपने समर्थकों के साथ बैठे विधायक सरयू राय (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 5:30 PM IST

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जमशेदपुरः विधायक सरयू राय मानगो नगर निगम के कार्यों में अनिमियतता के खिलाफ धरना पर बैठे. जिसमें हजारों की संख्या मे एनडीए समर्थक शामिल हुए. जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि मानगो नगर निगम में वर्तमान में भृष्टाचार देखने को मिल रहा है. आगामी विधानसभा चुनाव में मेयर अपने पति की जीत के लिए कार्य कर रही है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई आवाज

जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने अपने ही विधानसभा क्षेत्र में स्थित निकाय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देकर आवाज उठाई है. वर्तमान में पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता की पत्नी सुधा गुप्ता नगर निगम की मेयर हैं. मानगो गांधी मैदान में आयोजित विशाल महाधरना में एनडीए के समर्थक के अलावा स्थानीय जनता भारी संख्या में मौजूद रही.

विधायक सरयू राय का बयान (Etv Bharat)

सभी मानगो नगर निगम की कार्यशैली, कथित भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में बाधा के विरोध में नारे लगा रहे थे. इधर मानगो नगर निगम की मेयर सुधा गुप्ता धरना स्थल पर पहुंचीं और क्षेत्र के विधायक सरयू राय का अभिवादन किया जो चर्चा का विषय बन गया है.

निगम प्राइवेट कंपनी की तरह काम कर रही हैः विधायक सरयू राय

विधायक सरयू राय ने नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि निगम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रहा है, जहां कमीशनखोरी चरम पर है और विकास कार्य समय पर पूरे नहीं हो रहे हैं. धरना को संबोधित करते हुए विधायक सरयू राय ने आरोप लगाया कि मानगो नगर निगम में 2 से 5 प्रतिशत तक कमीशन मांगा जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र के एक बिल्डर से ₹5 लाख की मांग की गई है और नगर निगम की कार्यप्रणाली से आम जनता, ठेकेदार और व्यवसायी सभी परेशान हैं.

मेयर क्षेत्र के पूर्व मंत्री के लिए जमीन तैयार कर रही हैंः सरयू राय

उन्होंने कहा कि यह आंदोलन नगर निगम में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ है. सरयू राय ने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में एनडीए के कार्यकर्ता इस आंदोलन को और व्यापक रूप देंगे. विधायक सरयू राय ने साफ तौर पर कहा कि वर्तमान में जो हालात दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि मेयर क्षेत्र के पूर्व मंत्री अपने पति की विधानसभा क्षेत्र में जीत के लिए तैयारी कर रही हैं.

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