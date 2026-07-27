ETV Bharat / state

मानगो नगर निगम के सिस्टम के खिलाफ सरयू राय का धरना, कहा- प्राइवेट कंपनी की तरह ना करें काम

धरने पर अपने समर्थकों के साथ बैठे विधायक सरयू राय ( Etv Bharat )