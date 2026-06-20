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विधायक सरयू राय ने सीएम को दी नसीहत, कहा- राज्य में बगैर कांग्रेस भी बन सकती है सरकार

कोडरमा: जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय विधानसभा समिति के अध्यक्ष के रूप में समीक्षा बैठक करने कोडरमा पहुंचे. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में राज्यसभा चुनाव के अप्रत्याशित नतीजे को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बगैर कांग्रेस सरकार बनाने का नया फार्मूला सुझाया है. साथ ही कहा कि जरूरत पड़ी तो वे हेमंत सोरेन को समर्थन करेंगे.

कांग्रेस और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक नहींः सरयू राय

विधायक सरयू राय ने कहा कि झारखंड में राजसभा चुनाव के बाद राज्य में नए राजनीतिक समीकरण तैयार होने की बात भले ही कही जा रही है लेकिन फिलहाल बगैर कांग्रेस के सीएम हेमंत सोरेन सरकार चलाने का जोखिम नहीं उठाएंगे. उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर कांग्रेस और जेएमएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसका असर राज्यसभा चुनाव में भी देखने को मिला है.

विधायक सरयू राय का बयान (ETV Bharat)

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