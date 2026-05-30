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'चेंजिंग फेस ऑफ सारंडा' के जरिए सरयू राय का सरकार पर सवाल, कहा- तेजी से बदल रहा सारंडा

रांची : रहबर की राहजनी के बाद सारंडा को लेकर जाने माने पर्यावरणविद और जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने 'चेंजिंग फेस ऑफ सारंडा' नाम से एक किताब लिखी है. हाल ही में प्रकाशित यह किताब दिखने में छोटी और पतली सी है, मगर घाव गंभीर करने वाली है.

करीब 92 पृष्ठों की अंग्रेजी में लिखा गया यह बुकलेट आकार का किताब आंकड़ों और तथ्यों से भरा है, जो शासन प्रशासन की पोल खोलकर रखने में सक्षम है. दो भागों में बंटे इस किताब का प्रारंभ खुद लेखक सरयू राय ने किया है जिसमें आज के सारंडा के बदलते स्वरूप पर चिंता जताते हुए युगांतर भारती की पहल और सरकार की उदासीन रवैया पर टिप्पणी की गई है.

जानकारी देते विधायक सरयू राय (Etv Bharat)

इस पुस्तक का परिचय भी खुद सरयू राय ने लिखा है, जिसमें सारंडा के शाब्दिक अर्थ को बड़े ही तथ्यात्मक रूप से परिभाषित किया गया है. उन्होंने सारंडा के बारे में बताया है कि यह लोकल 'हो' ट्राइब की बोली में 'सारंडा' शब्द को सात सौ पहाड़ियों की जमीन के तौर पर जाना जाता है और यह समुद्र की लहरों की तरह दिखता है, जहां एक लहर दूसरी लहर के ऊपर आकर नीले रंग के एक बड़े नजारे में बदल जाती है.

माइनिंग नियम और पर्यावरण की अनदेखी पर गंभीर टिप्पणी

इस पुस्तक में माइनिंग नियमों और पर्यावरण की अनदेखी पर गंभीर टिप्पणी की गई है. इसके बारे में ईटीवी भारत से बातचीत में खुद सरयू राय कहते हैं कि माइनिंग गतिविधियां तेज हैं और सरकार के नियम कानून शिथिल हैं. इस वजह से सारंडा का चेहरा तेजी से बदल रहा है. उन्होंने कहा कि अभी भी जो राज्य की सरकार है वह इस मत की है कि सारंडा में जो साल के पेड़ के नीचे आयरन ओर का भंडार है उसे निकाला जाए.