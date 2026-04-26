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जमशेदपुर में ट्रेन की लेट लतीफी के खिलाफ आंदोलन, सरयू राय ने कहा रेल प्रशासन नहीं माना तो हैं और भी रास्ते

टेनों की लेट लतीफी को लेकर विधायक सरयू राय के द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया.

SIGNATURE MOVEMENT IN JAMSHEDPUR
हस्ताक्षर अभियान में शामिल विधायक और रेल यात्री (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 26, 2026 at 5:11 PM IST

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जमशेदपुर: शहर के टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में ट्रेन की लेट लतीफी के खिलाफ रेल यात्री संघर्ष समिति द्वारा अहस्ताक्षर अभियान चलाया गया. आंदोलन की नींव रखने वाले जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने हस्ताक्षर कर कहा कि अभी आंदोलन की शुरुआत है. रेल प्रशासन नहीं माना तो आंदोलन के और कई रास्ते हैं, यह राजनीतिक नहीं आम जनता से जुड़ा मुद्दा है. अन्य राजनीतिक दल को इसमें साथ देना चाहिए.

जमशेदपुर में ट्रेन की लेट लतीफी का मुदा अब गरमाने लगा है. आम जनता से जुड़े इस मुद्दे को लेकर आंदोलन करने वाले जदयू विधायक सरयू राय के नेतृत्व में बना रेल यात्री संघर्ष समिति द्वारा टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया. इस अभियान में बड़ी संख्या में यात्रियों ने अपना हस्ताक्षर कर ट्रेन की लेट लतीफी की समस्या को बताया. बता दें कि कोरोना काल के बाद ट्रेन की लेट लतीफी की शुरुआत हुई. टाटानगर आने वाली ट्रेन तीन से पांच चंटे तक विलंब से आ रही है. इससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अभियान को लेकर जानकारी देते विधायक और अन्य लोग (ईटीवी भारत)

टाटानगर स्टेशन पर चलाया गया हस्ताक्षर अभियान

हस्ताक्षर अभियान टाटानगर स्टेशन में आने-जाने वाले यात्रियों के बीच चलाया गया. जिसमें यात्रियों ने अपनी परेशानियों को साझा करते हुए रेल प्रशासन से त्वरित समाधान की मांग की. इधर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, समाजसेवी शिव शंकर सिंह कोल्हान का सबसे बड़ा व्यावसायिक संगठन सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी हस्ताक्षर अभियान में शामिल रहा.

हस्ताक्षर अभियान स्थान पर रेल सुरक्षाकर्मी मौजूद

आंदोलन को देखते हुए टाटानगर आरपीएफ और जीआरपी के जवान मोर्चा संभाले हुए थे. मौके पर विधायक सरयू राय ने कहा कि इससे पूर्व भी टाटानगर स्टेशन के बाहर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया था. जिसमें मुख्य मांग यह थी कि यात्री ट्रेनों का परिचालन समय पर सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में कई ट्रेनें दो से तीन घंटे की देरी से चल रही हैं. जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बार-बार मांग उठाने और आंदोलन करने के बावजूद रेलवे प्रशासन इस समस्या पर ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है.

यात्री ट्रेनों का परिचालन सुनिश्चित करना रेलवे की जिम्मेदारी: सरयू राय

विधायक सरयू राय ने कहा कि यात्री ट्रेनों का परिचलन सही समय पर सुनिश्चित करना रेलवे की प्राथमिक जिम्मेदारी है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यात्रियों की सुविधा को नजरअंदाज किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि अभी आंदोलन की शुरुआत हुई है. रेल प्रशासन नहीं माना तो और भी रास्ते हैं. यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है. इस मुद्दे पर आंदोलन में अन्य राजनीतिक दलों को भी साथ देना चाहिए. अब पूरे शहर में इस मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा.

इधर यात्रियों ने भी अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि ट्रेनें समय पर नहीं चलने से नौकरी पेशा, छात्र, मरीज और व्यवसायी वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं. कई यात्रियों ने कहा कि लंबी देरी के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है. ट्रेन लेट होने पर रेल प्रशासन को जुर्माना देना चाहिए. वहीं चेंबर के अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि इस मुद्दे पर उनके संगठन का पूरा साथ है.

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सरयू राय ने टाटानगर रेलवे स्टेशन परिसर में दिया धरना, ट्रेनों की लेट लतीफी के खिलाफ आंदोलन

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