ऊर्जा विभाग की 160 करोड़ की एफडी गायब! बैंकों ने किया इनकार, विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री से की जांच की मांग

विधायक सरयू राय ने ऊर्जा विभाग की एफडी गायब होने का दावा किया है. उन्होंने मामले में जांच की मांग की है.

विधायक सरयू राय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 1, 2026 at 1:28 PM IST

रांची/जमशेदपुर: झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग में एक बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका जताई जा रही है. जमशेदपुर पश्चिम से जदयू विधायक सरयू राय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग की लगभग 160 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है. यह एफडी केनरा बैंक सहित एक अन्य बैंक में कराई गई थी, लेकिन परिपक्वता तिथि आने पर जब विभागीय अधिकारी राशि निकालने बैंक पहुंचे तो उन्हें हैरान करने वाला जवाब मिला.

विधायक सरयू राय के अनुसार, संबंधित बैंकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके यहां ऊर्जा विभाग के नाम से कोई एफडी शेष नहीं है. बैंकों के इस जवाब ने पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है. सवाल यह उठता है कि यदि एफडी थी ही नहीं या पहले ही निकाल ली गई, तो राशि किसने और किसके आदेश पर निकाली? इस पूरे प्रकरण में विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है.

जानकारी देते विधायक सरयू राय (ETV BHARAT)

सरयू राय ने इसे झारखंड के इतिहास का एक संभावित बड़ा वित्तीय घोटाला बताया है. उन्होंने कहा कि 160 करोड़ जैसी भारी-भरकम राशि का इस तरह से गायब हो जाना सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं हो सकती. इसके पीछे सुनियोजित साजिश या गंभीर लापरवाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए.

विधायक ने यह भी कहा कि यदि समय रहते इस प्रकरण की जांच नहीं हुई तो सरकारी धन की लूट के ऐसे मामले भविष्य में और बढ़ सकते हैं. उन्होंने मांग की कि जांच की जिम्मेदारी किसी स्वतंत्र एजेंसी या विशेष जांच दल (SIT) को सौंपा जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो.

उधर, ऊर्जा विभाग की ओर से अब तक इस मामले में कोई स्पष्ट आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस मामले में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई. वहीं, सरयू राय ने अपनी जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि कुछ पैसे छत्तीसगढ़ के बैंकों में डाले गए हैं. उन्होंने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि सक्षम अधिकारी के निर्णय के बगैर अगर इस तरह का काम हो रहा है तो यह गंभीर घोटाले का मामला बनता है. इसकी तुरंत जांच की जानी चाहिए. इसलिए उन्होंने मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया है.

