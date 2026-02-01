ETV Bharat / state

ऊर्जा विभाग की 160 करोड़ की एफडी गायब! बैंकों ने किया इनकार, विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री से की जांच की मांग

रांची/जमशेदपुर: झारखंड सरकार के ऊर्जा विभाग में एक बड़े वित्तीय घोटाले की आशंका जताई जा रही है. जमशेदपुर पश्चिम से जदयू विधायक सरयू राय ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग की लगभग 160 करोड़ की फिक्स्ड डिपॉजिट रहस्यमय तरीके से गायब हो गई है. यह एफडी केनरा बैंक सहित एक अन्य बैंक में कराई गई थी, लेकिन परिपक्वता तिथि आने पर जब विभागीय अधिकारी राशि निकालने बैंक पहुंचे तो उन्हें हैरान करने वाला जवाब मिला.

विधायक सरयू राय के अनुसार, संबंधित बैंकों ने स्पष्ट रूप से कहा कि उनके यहां ऊर्जा विभाग के नाम से कोई एफडी शेष नहीं है. बैंकों के इस जवाब ने पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना दिया है. सवाल यह उठता है कि यदि एफडी थी ही नहीं या पहले ही निकाल ली गई, तो राशि किसने और किसके आदेश पर निकाली? इस पूरे प्रकरण में विभागीय अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है.

जानकारी देते विधायक सरयू राय (ETV BHARAT)

सरयू राय ने इसे झारखंड के इतिहास का एक संभावित बड़ा वित्तीय घोटाला बताया है. उन्होंने कहा कि 160 करोड़ जैसी भारी-भरकम राशि का इस तरह से गायब हो जाना सामान्य प्रशासनिक चूक नहीं हो सकती. इसके पीछे सुनियोजित साजिश या गंभीर लापरवाही की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि पूरे मामले की उच्चस्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए.