झामुमो विधायक पर अभियंताओं के साथ मारपीट का आरोप, संजीव सरदार ने रखा अपना पक्ष
जमशेदपुर में अभियंताओं के साथ मारपीट मामले में विधायक का पक्ष सामने आया है. उन्होंने सभी आरोपों को झूठा बताया है.
Published : October 14, 2026 at 5:15 PM IST
जमशेदपुर: पोटका विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णरेखा नहर परियोजना के अभियंताओं के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में पोटका विधायक संजीव सरदार ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने मारपीट के आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने अभियंता पर पैसे लेने का आरोप लगाया है.
विधायक का कहना है कि उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर विभागीय अभियंताओं से सवाल-जवाब करते हुए कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई थी. पूरा विवाद सुंदरनगर के पुड़ीहासा सैनिक कॉलोनी में नहर की बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान रास्ते की समस्या और ग्रामसभा की अनुमति से जुड़ा हुआ है.
दरअसल, सुंदरनगर क्षेत्र के पुड़ीहासा सैनिक कॉलोनी में स्वर्णरेखा नहर प्रमंडल, चांडिल की ओर से खरकई दायीं मुख्य नहर की यूजीपीएल योजना के तहत बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि इस निर्माण से वर्षों से इस्तेमाल किया जा रहा आवागमन का रास्ता प्रभावित हो रहा है. साथ ही कुछ लोगों से कथित तौर पर पैसे लेकर रास्ता छोड़ने और दूसरे परिवारों के लिए रास्ता बंद करने की शिकायत भी सामने आई है.
इसी मामले को लेकर विधायक संजीव सरदार ने विभागीय अभियंताओं और ग्रामीणों को अपने कार्यालय बुलाकर दोनों पक्षों की बात सुनी. बैठक के दौरान विधायक ने पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने से पहले ग्रामसभा आयोजित करने और ग्रामीणों की अनुमति लेने को लेकर अभियंताओं से सवाल किया.
विधायक के अनुसार, इस संबंध में पूछे जाने पर अभियंताओं ने ग्रामसभा की अनुमति नहीं लेने की बात स्वीकार की. वहीं, योजना के शिलान्यास और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सूचना देने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए गए. विधायक ने कहा कि विकास योजनाओं को लागू करते समय स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना और निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है.
वहीं, रास्ते के विवाद पर विधायक ने स्पष्ट कहा कि यदि आवागमन के लिए रास्ता छोड़ा जाता है, तो सभी प्रभावित परिवारों के लिए समान व्यवस्था होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि रास्ता केवल आने-जाने का माध्यम नहीं, बल्कि आपात स्थिति में एंबुलेंस और दमकल वाहन के आवागमन के साथ बच्चों के स्कूल आने-जाने के लिए भी बेहद जरूरी है. विधायक ने मामले में पारदर्शिता बरतने और ग्रामीणों की समस्या का उचित समाधान निकालने का निर्देश दिया. साथ ही, पैसे मांगने या वसूली के आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने की बात भी कही.
वहीं अभियंताओं के साथ मारपीट के आरोप पर विधायक संजीव सरदार ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें इस आरोप की जानकारी अखबार के माध्यम से मिली. उन्होंने किसी भी तरह की मारपीट से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने केवल ग्रामीणों की शिकायत पर अभियंताओं से सख्ती से सवाल-जवाब किया था. इस मामले की जांच होगी.
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