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झामुमो विधायक पर अभियंताओं के साथ मारपीट का आरोप, संजीव सरदार ने रखा अपना पक्ष

विधायक संजीव सरदार ( ETV BHARAT )

जमशेदपुर: पोटका विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णरेखा नहर परियोजना के अभियंताओं के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. अब इस मामले में पोटका विधायक संजीव सरदार ने अपना पक्ष रखा है. उन्होंने मारपीट के आरोपों को गलत बताया है. उन्होंने अभियंता पर पैसे लेने का आरोप लगाया है.

विधायक का कहना है कि उन्होंने ग्रामीणों की शिकायत पर विभागीय अभियंताओं से सवाल-जवाब करते हुए कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जताई थी. पूरा विवाद सुंदरनगर के पुड़ीहासा सैनिक कॉलोनी में नहर की बाउंड्रीवाल निर्माण के दौरान रास्ते की समस्या और ग्रामसभा की अनुमति से जुड़ा हुआ है.