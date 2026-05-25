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AAP ने लगाया राजधानी में राशन कार्ड और स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप, दिल्ली सरकार को घेरा

नई दिल्ली: राजधानी में राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया और स्वास्थ्य विभाग में खरीद व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने कहा कि मौजूदा सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में लगभग हर विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है. सरकार ने जानबूझकर पुरानी ऑनलाइन और पारदर्शी व्यवस्थाओं को खत्म किया, जिससे रिश्वतखोरी और घोटालों का रास्ता खुल गया.

संजीव झा ने कहा कि आप सरकार में राशन कार्ड बनाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी थी. उस वक्त पहले आवेदन करने वाले व्यक्ति का राशन कार्ड पहले बनता था. आवेदनों की स्थिति ऑनलाइन दिखाई देती थी और किसी तरह की सिफारिश या पैसे के बल पर काम नहीं हो सकता था. लेकिन वर्तमान सरकार बनने के बाद सबसे पहले इसी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट व्यवस्था को हटा दिया गया. जैसे ही यह प्रणाली खत्म हुई, राशन कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार फिर शुरू हो गया. उन्होंने कहा कि हाल ही में राशन विभाग में पड़े छापे में एक सहायक आयुक्त रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया. साथ ही दावा किया कि यह सिर्फ एक अधिकारी का मामला नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैला हुआ है.

कैबिनेट स्तर तक संरक्षण: AAP विधायक ने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि राशन कार्ड बनाने में अब उन्हीं लोगों का काम हो रहा है जो पैसे दे सकते हैं. भ्रष्टाचार में केवल अधिकारी ही नहीं बल्कि विधायक, मंत्री और सरकार के उच्च स्तर तक लोग शामिल हो सकते हैं. सरकार नई व्यवस्था लागू करने में विफल रही है और आम लोगों को परेशान होना पड़ रहा है.

स्वास्थ्य विभाग में भी गंभीर आरोप: संजीव झा ने स्वास्थ्य विभाग की खरीद प्रक्रिया को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के समय निरंतर नाम का एक ऑनलाइन पोर्टल था, जिसके जरिए अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी तरीके से होती थी. उन्होंने कहा कि अस्पताल अपनी जरूरत पोर्टल पर दर्ज करते थे, जिसके बाद केंद्रीय खरीद एजेंसी टेंडर जारी करती थी और सामान अस्पताल तक पहुंचता था. इससे स्टॉक और सप्लाई की पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहती थी और भ्रष्टाचार की संभावना कम होती थी, लेकिन सरकार ने इसे भी बंद कर दिया जिससे खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता खत्म हो गई.