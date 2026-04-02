ETV Bharat / state

भाजपा विधायक संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ीं, चलेगा क्रिमिनल कंटेंप्ट का केस

भाजपा विधायक संजय पाठक पर चलेगा चलेगा क्रिमिनल कंटेंप्ट का केस ( ETV Bharat )

कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि विधायक संजय पाठक से संबंधित कंपनी के खिलाफ अवैध उत्खनन के मामले में हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा ने 1 सितंबर, 2025 को सुनवाई से इनकार कर दिया था. जस्टिस विशाल मिश्रा ने अपने आदेश में कहा था कि विधायक ने उनसे फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया, जिसके कारण वह सुनवाई से खुद को अगल कर रहे हैं.

जबलपुर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज से सीधे संपर्क करने के प्रयास करने के मामले में भाजपा विधायक व पूर्व राज्य मंत्री संजय पाठक की मुश्किलें बढ़ गई हैं. चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने विधायक संजय पाठक के खिलाफ अपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किए जाने के आदेश जारी किए हैं.

कटनी निवासी आशुतोष दीक्षित की तरफ से दायर की गई थी याचिका

जस्टिस विशाल मिश्रा ने निष्पक्षता बनाए रखने के उद्देश्य से मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को प्रशासनिक स्तर पर चीफ जस्टिस के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया था. याचिका में कहा गया था कि विधायक का यह कृत्य न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने तथा गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है. इस संबंध में याचिकाकर्ता की तरफ से संबंधित अधिकारियों के समक्ष शिकायत भी दर्ज कराई थी.

याचिका में की गई थी विधायक संजय पाठक पर एक्शन लेने की मांग

याचिकाकर्ता ने कहा कि उनकी शिकायत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण ये याचिका दायर की गई है. याचिका में विधायक संजय पाठक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई थी. याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने विधायक संजय पाठक के खिलाफ अपराधिक अवमानना का केस दर्ज किए जाने के आदेश जारी किये. याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव और पुनीत श्रोती ने पैरवी की.