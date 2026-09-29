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भिलाईवासियों की जीत, सरकार और संगठन मेरे साथ, भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी की सीबीआई जांच पर बोले विधायक रिकेश सेन

विधायक ने कहा कि मेरी मेहनत सफल हुई और सीबीआई भिलाई लोहा चोरी मामले की जांच करने आ रही है.

BHILAI SCRAP THEFT CASE
भिलाई लोहा चोरी मामला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 9:37 AM IST

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दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट से कथित लोहा चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। CBI की एंट्री के बाद इस पूरे प्रकरण में सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने वीडियो जारी कर मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. विधायक के बयान के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है.

विधायक रिकेश सेन ने वीडियो में क्या कहा

भिलाई स्टील प्लांट से लोहा चोरी का मामला लगातार चर्चा में है. अब CBI की एंट्री ने इस मामले को और महत्वपूर्ण बना दिया है. जांच एजेंसी की सक्रियता के बीच वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने वीडियो जारी कर पूरे मामले पर अपनी बात रखी है. विधायक रिकेश सेन ने अपने वीडियो में बीएसपी लोहा चोरी के मामले से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए जांच को लेकर सवाल सामने रखे हैं.

भिलाई लोहा चोरी मामले में विधायक रिकेश सेन (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक रिकेश सेन ने इसे भिलाई स्टील प्लांट के श्रमिकों की जीत बताया, भिलाईवासियों की जीत बताया.

मैं बार बार कहता था कि 40 साल से राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी हो रही है. इसमें कई सफेदपोश, अधिकारी, राजनेता शामिल थे. लोग कहते थे कि इस विधायक के साथ ना सरकार है ना संगठन है, लेकिन आज मैं भावुक हूं, कि सरकार और संगठन मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ी रही, जिसका परिणाम है कि आज सीबीआई को राज्य सरकार ने जांच के लिए मंजूरी दे दी है- रिकेश सेन वैशाली नगर विधायक

सेन ने आगे कहा कि अब देखना होगा कि भिलाई को किन किन लोगों ने लूटा और कौन कौन जेल जाएगा.

BHILAI SCRAP THEFT CASE
भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी केस की जांच करेगी सीबीआई (ETV Bharat Chhattisgarh)

विधायक के इस वीडियो के बाद अब राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. सबसे अहम बात यह है कि CBI की एंट्री के बाद भिलाई स्क्रैप चोरी मामले की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और जांच के दौरान कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं, इस पर सबकी नजर है.

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