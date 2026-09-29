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भिलाईवासियों की जीत, सरकार और संगठन मेरे साथ, भिलाई स्टील प्लांट लोहा चोरी की सीबीआई जांच पर बोले विधायक रिकेश सेन

भिलाई लोहा चोरी मामला ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दुर्ग: भिलाई स्टील प्लांट से कथित लोहा चोरी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। CBI की एंट्री के बाद इस पूरे प्रकरण में सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने वीडियो जारी कर मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है. विधायक के बयान के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक गलियारों में भी हलचल बढ़ा दी है.