ETV Bharat / state

मैसेज पर बवाल-विधायक प्रतिनिधि को लगी चोट, एएसआई के निलंबित की तैयारी! जानें, पूरा मामला

पलामूः एक लड़की को भेजे जाने को लेकर बवाल हुआ है. मैसेज को लेकर मारपीट हुई है जिसके बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर एफआईआर भी दर्ज किया है. मारपीट को लेकर बीच-बचाव करने आए विधायक प्रतिनिधि को भी चोटें आई हैं. एक एएसआई पर विधायक प्रतिनिधि के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद एएसआई के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया भी शुरू की गई है.

पलामू में लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले एक लड़के ने पुलिस से शिकायत की है कि उसकी होने वाली पत्नी को एक युवक गलत मैसेज कर रहा है. मैसेज का विरोध करने पर आरोपियों ने शिकायतकर्ता युवक के साथ मारपीट की है. पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए मारपीट के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

इस पूरे मामले में थाना में बीच-बचाव करने गए पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता के प्रतिनिधि को चोट लगी है. पूरे मामले में पांकी विधायक डॉक्टर शशिभूषण ने लेस्लीगंज थाना प्रभारी और एएसआई आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है. विधायक ने कहा है कि उनके प्रतिनिधि के साथ मारपीट की घटना हुई है. एएसआई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा.

पूरे मामले में विधायक प्रतिनिधि द्वारा शिकायत दर्ज करवाने के बाद लेस्लीगंज एसडीपीओ मनोज कुमार झा के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया है. आरोपी एएसआई की मेडिकल जांच करवाई गई है जिसमें शराब पीने के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है. इसे मामले में संबंधित एएसआई के खिलाफ निलंबन की प्रक्रिया शुरू की गई है.