विधायक रेलूराम हत्याकांड: संजीव की रिहाई के बाद कोठी के बाहर हथियार के साथ दिखे संदिग्ध, सीसीटीवी आया सामने, पुलिस ने बढ़ाई परिजनों की सुरक्षा

विधायक रेलूराम हत्याकांड मामले में संजीव की रिहाई के बाद रेलूराम पूनिया के परिजन दहशत में है.

MLA Relu Ram Punia Murder Case
घर के बाहर हथियार के साथ दिखे संदिग्ध लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 16, 2025 at 3:16 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 3:41 PM IST

हिसार: पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया हत्याकांड के आरोपी संजीव की रिहाई के दूसरे दिन उनके कोठी के बाहर एक संदिग्ध हथियार के साथ देखा गया. परिजनों ने पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंपा है, जिसमें संदिग्ध युवक हथियार के साथ दिख रहा हैं. दरअसल, हत्याकांड का आरोपी संजीव 13 दिसंबर को जेल से रिहा हो चुका है, जबकि सोनिया अभी तक जेल में है. आज सोनिया के रिहा होने की संभावना है. वहीं, रेलूराम के भतीजे ने संजीव की रिहाई के बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज सौंप प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

परिजनों ने की पुलिस से मदद की मांग: इस पूरे मामले में रेलूराम के भतीजे जितेंद्र का कहना है कि, "घर के बाहर कुछ लोग रेकी कर रहे हैं. संजीव और सोनिया की रिहाई को लेकर हमारे परिवार की जान को खतरा है. हमने देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है. संदिग्ध को हमने हथियार के साथ देखा है. दो वाहन भी देखे गए हैं, जिसका फुटेज भी हमने पुलिस को दिया है. हम प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं."

सीसीटीवी आया सामने (ETV Bharat)

2001 में की थी हत्या: वहीं, वकील लाल बहादुर खोवाल ने बताया कि, "23 अगस्त 2001 को लितानी गांव में स्थित फॉर्म हाउस में छोटी बेटी सोनिया ने अपने पति संजीव के साथ मिलकर पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया (50), उनकी पत्नी कृष्णा देवी (41), बच्चों प्रियंका (14), सुनील (23), बहू शकुंतला (20), पोता लोकेश (4) और दो पोतियों शिवानी (2) तथा 45 दिन की प्रीति की निर्मम हत्या की थी."

परिजनों ने लगाई मदद की गुहार: वकील लाल बहादुर खोवाल ने आगे बताया कि, "इस मामले में हिसार की अदालत ने 2004 में संजीव और सोनिया को फांसी की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में इस सजा को बरकरार रखा, लेकिन 2014 में दया याचिका के तहत इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया. संजीव ने अपने जेल समय को 20 वर्ष से अधिक काटा है और छूट आदि जोड़ने पर यह अवधि 25 वर्ष 9 महीने से अधिक हो जाती है. हाईकोर्ट ने 9 दिसंबर को संजीव और सोनिया को अंतरिम जमानत देते हुए रिहाई की याचिका मंजूर की थी. इससे परिजनों में खौफ है. उनकी रिहाई से उनके जान को खतरा है. घर के बाहर संदिग्ध दिखे हैं. परिजनों ने मदद की गुहार लगाई है."

पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा: इस पूरे मामले में परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी है. पुलिस ने सुरक्षा बढ़ाते हुए घर के पास पीसीआर तैनात कर दी है. इस मामले में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि, "सीसीटीवी फुटेज संदिग्धों की पहचान में मदद करेगा. इस फुटेज के आधार पर हम संदिग्धों की पहचान कर सुरक्षा उपाय कर रहे हैं. यह सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है कि परिवार किसी भी खतरे में न रहे."

