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कांके में आवंटित जमीन लेने से विधायकों का इनकार, संसदीय कार्यमंत्री ने बताई वजह, 14 मार्च को 10 बजे से होगी सदन की कार्यवाही

कांके में आवंटित जमीन को विधायकों ने लेने से मना कर दिया है.

Parliamentary Affairs Minister Radhakrishna Kishore
संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 7:15 PM IST

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Updated : March 13, 2026 at 7:29 PM IST

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रिपोर्टः राजेश कुमार सिंह

रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का 14वां कार्य दिवस सुबह 11 बजे की बजाए सुबह 10 बजे से शुरू होगा. विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने बताया कि बड़ी संख्या में ध्यानाकर्षण की सूचनाएं लंबित हैं. इसके मद्देनजर 14 मार्च यानी शनिवार की कार्यवाही सुबह 11 बजे की बजाए 10 बजे से शुरू होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा ध्यानाकर्षण की सूचनाएं ली जा सके.

वहीं शुक्रवार को संसदीय कार्यमंत्री ने रांची के कांके में माननीयों के लिए बनी सोसायटी के नाम आवंटित जमीन का ब्यौरा साझा किया. उन्होंने बताया कि क्यों संबंधित जमीन पर माननीयों को मकान नहीं बनाना चाहिए.

विधानसभा में जानकारी देते संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर (Etv bharat)

आवंटित जमीन लेने से इनकार की वजह

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि विधायक और सांसद के गृह निर्माण के लिए जमीन आवंटन का आवेदन पत्र 28 जून 2016 को राजस्व विभाग के संयुक्त सचिव को दिया गया था. इसके लिए कांके अंचल के चुटू में 37 एकड़ गैर मजरुआ जमीन हस्तांतरण प्रस्ताव 14/2016-17 उपलब्ध कराया गया. जिसके आलोक में 35 एकड़ जमीन को संयुक्त सचिव, राजस्व को उपलब्ध करा दिया गया जो स्वावलंबी सरकारी समिति के लिए थी. फिर गृह निर्माण समिति के द्वारा 14 अप्रैल 2018 को 35 एकड़ जमीन के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपये जमा करा दिया गया. हस्तांतरित भूमि का एकरारनामा 1 जून 2018 को पूरा कर लिया गया. जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया तीव्रता के साथ आगे बढ़ी.

भूमिहीनों को 1970 में मिली थी जमीन

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में समिति के लिए आवंटित 35 एकड़ जमीन में से 3.30 एकड़ भूमि पर रिंग रोड बन चुका है. दो एकड़ भूमि पर आदिवासी मसना है. तीन एकड़ भूमि पर 7 डोभा है. तीन एकड़ रिंग रोड के दक्षिण में गड्ढा के रुप में है. वर्तमान में 23.7 एकड़ जमीन पर ग्रामीण खेती कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि इससे जुड़े तमाम दस्तावेज खंगालने पर पता चला कि जो लोग खेती कर रहे हैं, उन्हें 1970 में ही जमीन दी गई थी. क्योंकि वे भूमिहीन थे. आश्चर्य है कि ऐसी जमीन को समिति के नाम से ट्रांसफर कर दिया गया था. जब प्रेशर पड़ा तो भूमिहीनों के कब्जे वाली जमीन की बंदोबस्ती रद्द कर दी गई. लेकिन आज भी उक्त जमीन पर उनका कब्जा है और वे खेती कर रहे हैं.

कैसे कैंसिल हुआ भूमिहीनों की जमीन का सेटलमेंट?

संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि भूमिहीन आदिवासियों को वो जमीन मिली थी. इसलिए वैसी जमीन पर वे अपना मकान कभी नहीं बनाना चाहेंगे. उन्होंने कहा कि कोई भी माननीय ऐसी जमीन पर अपना घर नहीं चाहेंगे. उन गरीब आदिवासियों को विस्थापित नहीं किया जा सकता है. उन्होंने सवाल उठाया कि कैसे संबंधित भूमिहीनों की जमीन का सेटलमेंट कैंसिल कर दिया गया.

संसदीय कार्यमंत्री ने आगे बताया कि अब वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है. दो माह के भीतर इस समिति के लिए विवाद रहित जमीन आवंटित करने की कोशिश की जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि आनन फानन में तत्कालीन रघुवर सरकार के प्रेशर में इस भूखंड की बंदोबस्ती रद्द कर सोसायटी के नाम कर दी गई. लिहाजा, गरीब आदिवासियों की जमीन पर मैं अपना मकान नहीं बनाऊंगा.

सीपी सिंह की प्रतिक्रिया

विधायक गृह निर्माण स्वाबलंबी सहकारी समिति को लेकर वर्त्तमान सरकार की नीयत ठीक नहीं है. राज्य के पूर्व मंत्री एवं विधायक गृह निर्माण स्वाबलंबी सहकारी समिति सचिव सीपी सिंह ने हेमंत सरकार पर यह आरोप लगाते हुए कहा कि आज सदन में इस मुद्दे पर संसदीय कार्यमंत्री के सवाल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि एक ओर राज्य के आईएएस अधिकारियों को आवास के लिए भूखंड देने के लिए 78 एकड़ जमीन है, लेकिन राज्य के विधायक-पूर्व विधायकों के लिए जमीन नहीं है. सीपी सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य में सरकार आईएएस-आइपीएस ही चला रहे हैं और विधायक, मंत्री -मुख्यमंत्री दूसरे काम में व्यस्त हैं.

2008 में ही समिति की ओर से भूखंड के लिए एक करोड़ रुपया बैंक में किया गया है जमा-सीपी सिंह

राज्य के पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि वर्ष 2003 में विधायक गृह निर्माण स्वाबलंबी सहकारी समिति अस्तित्व में आई, तब से लगातार समिति की ओर से जमीन की मांग की जाती रही. जब 2008 में समिति ने जमीन के लिए 01 करोड़ रुपया बैंक में जमा कर दिया. जब रघुवर दास की सरकार सत्ता में आई तब 35 एकड़ जमीन सरकार द्वारा चिन्हित कर दी गई, जिसमें से करीब 3 एकड़ रिंग रोड में चली गई. जब कागजात तैयार हो गया और डीसी को दिसंबर में पत्र भेजा गया लेकिन अफसरशाही कितनी हावी है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज कल होता रहा और अब कहा जा रहा है कि जमीन ऐसी है, वैसी है, इस लिए पोर्टल नहीं खुलेगा. इसी से अंदाजा लगाइए कि आईएएस अधिकारी के लिए जमीन है लेकिन विधायकों के लिए जमीन नहीं है.

आदिवासी का नाम भजा कर राजनीति कर रहे हैं राधाकृष्ण किशोरः सीपी सिंह

राज्य के संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर के बयान पर नाराजगी जताते सीपी सिंह ने कहा कि आज संसदीय कार्यमंत्री ने जो बयान दिया वह ठीक नहीं है. आदिवासी के नाम पर संसदीय कार्यमंत्री कह रहे हैं कि विधायकों को आवास के लिए चिन्हित जमीन पर आदिवासियों द्वारा खेतीबाड़ी करने की जा रही हैं, लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि नगड़ी में RIMS-2 के लिए जो जमीन सरकार लेना चाहती है, वहां क्या आदिवासी और मूलवासी खेती नहीं कर रहे हैं क्या, यह संसदीय कार्यमंत्री को बताना चाहिए. सीपी सिंह ने कहा कि फिलहाल मामले का पटाक्षेप हो गया है, जब सरकार की इच्छा होगी तब विधायकों को आवास मिलेगा.

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Last Updated : March 13, 2026 at 7:29 PM IST

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