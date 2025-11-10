ETV Bharat / state

फिल्म '120 बहादुर' को टैक्स फ्री करने की मांग, विधायक भाटी ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र

रेजांग ला के शहीदों पर आधारित फिल्म : विधायक भाटी ने पत्र में लिखा है कि फिल्म 120 बहादुर आने वाली 21 नवंबर को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म भारत-चीन युद्ध (1962) के दौरान 18 नवंबर को लड़ी गई रेजांग ला की ऐतिहासिक लड़ाई पर आधारित है. इस लड़ाई में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने चीनी सैनिकों के विरुद्ध अंतिम सांस तक वीरतापूर्वक युद्ध लड़ा था. फिल्म में उन वीर सैनिकों की शौर्यगाथा को चित्रित किया गया है, जिनमें से 8 वीर चक्र, 1 अति विशिष्ट सेवा पदक और 4 सेना पदक विजेता शामिल थे.

भाटी ने पत्र में लिखा कि 120 बहादुर जैसी फिल्में हमारे समाज में देशभक्ति, अनुशासन और त्याग के आदर्शों को जीवित रखने का कार्य करती हैं. फिल्म के जरिए युवा पीढ़ी को यह संदेश मिलेगा कि राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं और देश के लिए बलिदान ही सर्वोच्च सम्मान है. इस फिल्म को टैक्स फ्री करने से समाज के सभी वर्गों, विशेषकर छात्रों और युवाओं को इसे देखने का मौका मिलेगा, जिससे वे हमारे शहीदों की अमर गाथा से प्रेरणा हासिल कर सकेंगे.

जयपुर : भारतीय सेना की वीरता और बलिदान पर आधारित फिल्म '120 बहादुर' को राजस्थान में टैक्स फ्री घोषित करने की मांग उठी है. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इस फिल्म को राज्य में एंटरटेनमेंट टैक्स से मुक्त करने का आग्रह किया है.

वीर सपूत मेजर शैतान सिंह को श्रद्धांजलि : विधायक भाटी ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि मेजर शैतान सिंह भाटी राजस्थान की वीर भूमि से संबंध रखते हैं. उन्होंने अपने नेतृत्व, अदम्य साहस और रणकौशल से युद्ध के इतिहास में अमर स्थान बनाया. यह फिल्म न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और समर्पण का प्रतीक है, बल्कि यह हमारे युवाओं को राष्ट्रप्रेम, साहस और त्याग की भावना से प्रेरित करेगी. विधायक रविंद्र भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से निवेदन किया है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री घोषित कर राजस्थान की वीर परंपरा और गौरवशाली सैन्य इतिहास को सम्मान दिया जाए. यह निर्णय न केवल शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि होगी, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और देशभक्ति के मूल्यों को सशक्त करने की दिशा में भी एक प्रेरक कदम साबित होगा. शिव विधायक ने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री इस जनहितपूर्ण मांग पर सकारात्मक निर्णय लेंगे.

यह है फिल्म की पृष्ठभूमि : मेजर शैतान सिंह भाटी के अदम्य साहस को लेकर बताया गया है कि 120 बहादुर फिल्म भारतीय सेना की सबसे वीरता पूर्ण लड़ाइयों में से एक रेजांग ला युद्ध पर आधारित है. इसमें 13 कुमाऊं बटालियन के जवानों ने 5,000 से अधिक चीनी सैनिकों का सामना करते हुए 120 में से 114 सैनिकों ने शहादत प्राप्त की थी. यह लड़ाई भारतीय इतिहास में अदम्य साहस और त्याग की मिसाल बन चुकी है और अब यह फिल्म उसी गाथा को बड़े पर्दे पर जीवंत करेगी.

मेजर भाटी के घर पहुंची फिल्म की स्टार कास्ट : बीते दिनों लेखक जय समोटा ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि, बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर और अभिनेत्री राशि खन्ना ने परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी के परिजनों से मुलाकात की थी. उन्होंने जोधपुर में मेजर शैतान सिंह के पुत्र नरपत सिंह भाटी, पुत्रवधू उषा भाटी और पोतियों किरण सिंह, रश्मि सिंह और ऋतु सिंह से मुलाकात की थी. इसके बाद दोनों कलाकार मेजर शैतान सिंह राष्ट्रीय स्मारक, चाचा (जोधपुर) पहुंचे, जहां उन्होंने वीर शहीद को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की और उनके अमर बलिदान को श्रद्धांजलि दी.