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विधायक भाटी बोले- मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे सरेंडर होकर सरकार कर रही भूमि आवंटन...

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ( MLA Ravindra Singh Bhati )

बाड़मेर: पश्चिमी राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों को जमीन आवंटन के मुद्दे पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुखरता से आवाज उठाते हुए सरकार को निशाने पर लिया. सोलर और हाई टेंशन लाइनों को लेकर भूमि आवंटन पर चिंता जाहिर करते हुए भाटी ने कहा कि विकास और राष्ट्र निर्माण के नाम पर किसानों की समस्या और उनके अधिकारों की अनदेखी करना सही नहीं है. शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बुधवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ हाई टेंशन लाइनें आज के समय में हर खेत के बीच से गुजर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसान इसका विरोध करते हैं तो उनकी समस्याओं को सुनने की बजाय प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाया जाता है. भाटी ने कहा कि जब कंपनियां इन परियोजनाओं से राजस्व और मुनाफा कमा रही हैं. उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है किसान अपने हक की बात करने जाए तब प्रशासन आंखें बंद करके बैठा जाता है. किसानों की पीड़ा और उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है. उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सरकार से कहा कि ढाई साल के बाद आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा. यह कंपनियां आपको वोट देकर नहीं जिताएंगीं. भाटी ने कहा कि आज जिस प्रकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और आज हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो यह किसान याद रखेगा. शिव विधायक ने कहा कि ओरण और गोचर भूमि को आवंटित किया जा रहा है, जबकि लंबे समय से भूमिहीन परिवार रहने के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भूमि नहीं दे रहे हैं. पढे़ं : स्वतंत्रता दिवस मनाने सीमावर्ती गांव पहुंचे शिव MLA भाटी, जहां झोंपड़ी में चल रहा था स्कूल...दागा तीखा सवाल, देखें वीडियो