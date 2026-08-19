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विधायक भाटी बोले- मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे सरेंडर होकर सरकार कर रही भूमि आवंटन...

रविंद्र सिंह भाटी ने भूमि आवंटन पर सरकार को घेरा. जनगणना की तर्ज पर खेजड़ी के पेड़ों की गणना करने उठाई मांग...

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी (MLA Ravindra Singh Bhati)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2026 at 10:17 PM IST

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बाड़मेर: पश्चिमी राजस्थान में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए मल्टीनेशनल कंपनियों को जमीन आवंटन के मुद्दे पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मुखरता से आवाज उठाते हुए सरकार को निशाने पर लिया. सोलर और हाई टेंशन लाइनों को लेकर भूमि आवंटन पर चिंता जाहिर करते हुए भाटी ने कहा कि विकास और राष्ट्र निर्माण के नाम पर किसानों की समस्या और उनके अधिकारों की अनदेखी करना सही नहीं है.

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने बुधवार को मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के साथ हाई टेंशन लाइनें आज के समय में हर खेत के बीच से गुजर रही हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब किसान इसका विरोध करते हैं तो उनकी समस्याओं को सुनने की बजाय प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाया जाता है. भाटी ने कहा कि जब कंपनियां इन परियोजनाओं से राजस्व और मुनाफा कमा रही हैं. उन्होंने कहा कि बड़े दुख की बात है किसान अपने हक की बात करने जाए तब प्रशासन आंखें बंद करके बैठा जाता है. किसानों की पीड़ा और उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है.

उन्होंने जनप्रतिनिधियों और सरकार से कहा कि ढाई साल के बाद आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा. यह कंपनियां आपको वोट देकर नहीं जिताएंगीं. भाटी ने कहा कि आज जिस प्रकार किसानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और आज हम उनके लिए नहीं बोलेंगे तो यह किसान याद रखेगा. शिव विधायक ने कहा कि ओरण और गोचर भूमि को आवंटित किया जा रहा है, जबकि लंबे समय से भूमिहीन परिवार रहने के लिए जमीन की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भूमि नहीं दे रहे हैं.

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भाटी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों के आगे सरेंडर होकर ऐसी क्या मजबूरी है कि यहां के भूमिहीन लोगों को जमीन न देने की बजय उन्हें दे रहे हो. भाटी ने कहा कि विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर गांव-गांव में जनजागरण के साथ आंदोलन किया जाएगा. उन्होंने सरकार के ट्री प्रोटेक्शन एक्ट लॉ लाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सुनने में आ रहा है कि विशेष परिस्थितियों में पेड़ काटने की छूट दी जाएगी.

यह एक प्रकार से गली कहीं न कहीं छोड़ दी, जिससे पेड़ों की कटाई की संभावना बनी रहेगी. भाटी ने कहा कि इससे पहले उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखते हुए कहा कि इस बिल को पढ़कर इसे अपने नाम लागू कर लें, उसमें भी हमे कोई एतराज नहीं है. क्योंकि इसके लिए लम्बे समय से यह मांग हर वर्ग द्वारा की जा रही है. ऐसे में जरूरत है कि उसे सही तरह से लागू किया जाए.

हालांकि, अभी तक बिल आया नहीं, उम्मीद है कि सरकार स्पष्ट नीति के साथ बिल को पेश करेगी. इसके साथ ही भाटी ने सरकार से मांग की कि जिस प्रकार मकान और व्यक्तियों की जनगणना की जाती है, उसी तर्ज पर खेजड़ी के पेड़ों की गणना की जाए. विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने इस बिल को मां अमृता देवी को समर्पित करते हुए इस बिल का नाम मां अमृता देवी ट्री प्रोटेक्शन एक्ट करने की मांग की.

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