रविंद्र सिंह भाटी बोले, 'अरावली खत्म करने का आदेश खनन माफियाओं के लिए रेड कार्पेट', पीएम को लिखा पत्र

निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि सरकार ने बजट में अरावली के विकास के लिए ढाई सौ करोड़ का बजट दिया था.

Independent MLA Ravindra Singh Bhati
निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 18, 2025 at 6:01 PM IST

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर चल रहे अभियान का समर्थन किया है. इसी बीच निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी अरावली बचाने की मुहिम से जुड़ गए हैं. भाटी ने कहा कि आदेश के तहत कहा गया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली की श्रेणी से बाहर किया जा रहा है. इस तरह के आदेश से पूरी पर्वतमाला ही खत्म हो जाएगी. उन्होंने कहा कि यह आदेश पूरी तरीके से खनन माफियाओं के लिए रेड कार्पेट बिछाने जैसा है. भाटी ने इस संबंध में पीएम मोदी को पत्र लिख सुप्रीम कोर्ट की हालिया व्याख्या के आधार पर अपनाई जा रही 100 मीटर ऊंचाई संबंधी प्रशासनिक नीति पर गंभीर पुनर्विचार की मांग की है.

'आदेश पर पुनर्विचार जरूरी': विधायक भाटी ने कहा कि इस आदेश पर एक बार फिर से पुनर्विचार की जरूरत है. इस आदेश से पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा. मरुस्थल का विस्तार होगा और क्लाइमेट चेंज होने का खतरा भी मंडराने लगेगा. भाटी ने कहा कि यदि अरावली पर्वतमाला नहीं होती, तो आज पूरा राजस्थान मरूस्थलीय होता. भाटी ने कहा कि जो भी व्यक्ति अरावली बचाने की मुहिम से जुड़ा हुआ है, हम उसके साथ हैं. राजस्थान में सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनता की आवाज आगे तक पहुंचाए और कोर्ट में तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करे. भाटी ने दावा किया कि दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और संसद भवन भी अरावली पर्वतमाला पर बना हुआ है.

क्या बोले रविंद्र सिंह भाटी, देखें वीडियो (ETV Bharat Jaipur)

'अरावली डेवलपमेंट के लिए दिया बड़ा बजट': विधायक भाटी ने कहा कि बजट 2025-26 में सरकार ने अरावली पर्वतमाला के डेवलपमेंट की बात कही थी. इसके लिए तकरीबन ढाई सौ करोड़ का बजट भी जारी करने की बात कही. ऐसे में यह बात समझ से परे है कि एक तरफ तो सरकार अरावली को डेवलप करना चाहती है और दूसरी तरफ अरावली खत्म करने जैसे निर्णय पर चुप्पी साधे हुए है.

'मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक दीवार': शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने पीएम को लिखे पत्र में कहा कि यह मामला केवल किसी कानूनी परिभाषा का नहीं, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली सहित समूचे उत्तर भारत के पर्यावरणीय भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है. उन्होंने लिखा अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है. लगभग 692 किलोमीटर लंबी इस पर्वतमाला का करीब 80 प्रतिशत भाग राजस्थान में स्थित है और यह राज्य के 15 जिलों से होकर गुजरती है. यह पर्वतमाला उत्तर-पश्चिम भारत को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक दीवार के रूप में कार्य करती है.

'90 प्रतिशत पहाड़ियां संरक्षण से हो जाएंगी वंचित': विधायक भाटी ने चिंता जताई कि हालिया व्याख्या के तहत 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ‘पहाड़’ न मानने की प्रवृत्ति के कारण अरावली का बड़ा हिस्सा कानूनी संरक्षण से बाहर हो सकता है. उन्होंने पत्र में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि राजस्थान में अरावली क्षेत्र की 12,081 पहाड़ियों में से केवल 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से अधिक ऊंचाई की हैं. ऐसे में नई व्याख्या लागू होने पर अरावली की लगभग 90 प्रतिशत पहाड़ियां संरक्षण से वंचित हो जाएंगी, जिससे खनन, रियल एस्टेट और अनियंत्रित निर्माण गतिविधियों के लिए रास्ता खुल सकता है.

'हो जाएगा स्थायी जल संकट': पत्र में अरावली की पारिस्थितिक भूमिका को विस्तार से रेखांकित करते हुए भाटी ने लिखा कि अरावली की चट्टानी संरचना वर्षा जल को रोककर उसे भूमि में समाहित करने की अद्भुत क्षमता रखती है, जिससे प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष लगभग 20 लाख लीटर भूजल का पुनर्भरण होता है. उन्होंने चेताया कि अरावली के कमजोर होने का अर्थ पश्चिमी राजस्थान में जल संकट का स्थायी रूप लेना होगा. इसके साथ ही यह पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोकने, लू की तीव्रता कम करने और तापमान संतुलन बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती है.

