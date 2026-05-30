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शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पीएसओ पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

बाड़मेर : बीते दिनों शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा गिरल माइंस मजदूरों के समर्थन में कलेक्ट्रेट कुछ के दौरान खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालने के मामले में भाटी के पीएसओ पर गाज गिरी है. मामले में शुक्रवार को भाटी पीएसओ तख्त सिंह को निलंबित कर दिया गया है. बाड़मेर एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि शिव विधायक के पीएसओ को संस्पेड कर उसकी दूसरा पीएसओ लगाया गया है.

गिरल लिग्नाइट माइन्स के मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं. मजदूरों के समर्थन में विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी धरने पर डटे हुए हैं. 19 मई को बाड़मेर कलेक्ट्रेट कूच के दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिटने की घटना सामने आई थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुए थे. वीडियो में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर कई सवाल खड़े किया जा रहे थे.

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पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक के पीएसओ तखत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है. आरोप है कि पेट्रोल छिड़कने जैसी संवेदनशील स्थिति के दौरान पीएसओ ने सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया और समय रहते सतर्कता नहीं बरती. इसके बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए और प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर तख़्त सिंह को निलंबित कर उनकी जगह पर दूसरे पीएसओ को लगाया गया है.