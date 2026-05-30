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शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पीएसओ पर गिरी गाज, एसपी ने किया सस्पेंड, जानिए पूरा मामला

शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा में तैनात पीएसओ तख्त सिंह को निलंबित कर दिया गया है.

रविंद्र सिंह भाटी के PSO सस्पेंड
रविंद्र सिंह भाटी के PSO सस्पेंड (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 30, 2026 at 8:13 AM IST

3 Min Read
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बाड़मेर : बीते दिनों शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी द्वारा गिरल माइंस मजदूरों के समर्थन में कलेक्ट्रेट कुछ के दौरान खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालने के मामले में भाटी के पीएसओ पर गाज गिरी है. मामले में शुक्रवार को भाटी पीएसओ तख्त सिंह को निलंबित कर दिया गया है. बाड़मेर एसपी चुनाराम जाट ने बताया कि शिव विधायक के पीएसओ को संस्पेड कर उसकी दूसरा पीएसओ लगाया गया है.

गिरल लिग्नाइट माइन्स के मजदूर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लंबे समय से धरने पर बैठे हैं. मजदूरों के समर्थन में विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी धरने पर डटे हुए हैं. 19 मई को बाड़मेर कलेक्ट्रेट कूच के दौरान विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिटने की घटना सामने आई थी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हुए थे. वीडियो में सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर कई सवाल खड़े किया जा रहे थे.

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पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक के पीएसओ तखत सिंह के खिलाफ कार्रवाई की है. आरोप है कि पेट्रोल छिड़कने जैसी संवेदनशील स्थिति के दौरान पीएसओ ने सुरक्षा मानकों का सही तरीके से पालन नहीं किया और समय रहते सतर्कता नहीं बरती. इसके बाद विभागीय जांच के आदेश दिए गए और प्रारंभिक जांच में लापरवाही सामने आने पर तख़्त सिंह को निलंबित कर उनकी जगह पर दूसरे पीएसओ को लगाया गया है.

इधर जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस के सामने स्थानीय श्रमिकों और ग्रामीणों के अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को धरनास्थल पर बैठे हुए 25 दिन पूरे हो गए हैं. भाटी लगातार धरनास्थल पर मौजूद हैं और श्रमिकों के साथ ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं. भीषण गर्मी, धूलभरी आंधियों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद भाटी लगातार आंदोलनकारियों के बीच डटे हुए हैं.

इसे भी पढ़ें: गिरल लिग्नाइट माइंस आंदोलन: धरनास्थल पर डटे MLA रविंद्र सिंह भाटी, बोले- जब तक न्याय नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा

धरने पर डटे विधायक रविंद्र सिंह भाटी कहना है कि जिन लोगों ने मुझे चुनकर विधानसभा में भेजा है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य है. उनका कहना है कि अपने क्षेत्र के मजदूरों, किसानों, युवाओं और आमजन के लिए अंतिम सांस तक मैदान में खड़ा रहूंगा. यह संघर्ष किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि न्याय और अधिकारों का संघर्ष है. शिव विधायक ने कहा कि आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन यदि समय रहते श्रमिकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा.

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