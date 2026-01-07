पानी की समस्या को लेकर कुर्सी छोड़ अधिकारी के सामने धरने पर बैठे विधायक रविन्द्र सिंह भाटी
बाड़मेर के हरसाणी गांव में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.
Published : January 7, 2026 at 3:40 PM IST
बाड़मेर: जिले में सर्दी के इस मौसम में भी पेयजल की समस्याएं सामने आ रही है. हरसानी गांव में पानी की समस्या को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे. इस दौरान अधिकारी से उन्होंने पानी की समस्या के संबंध में वार्ता की. जब कोई ठोस उन्हें जवाब नहीं मिला, तो वह कुर्सी छोड़कर अधिकारी के सामने जमीन पर बैठ गए. भाटी ने कहा कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक यहीं धरने पर बैठा रहूंगा. हालांकि अधिकारी ने भाटी से कई बार आग्रह किया कि वे कुर्सी पर बैठ जाएं.
जिले के हरसाणी गांव के लोग पिछले एक साल से पानी की समस्या से परेशान हैं. जल जीवन मिशन के तहत हरसाणी गांव में पाइपलाइन काम में हुए भ्रष्टाचार, स्वीकृत लेआउट के उल्ल्घंन की जांच करने और पानी की आपूर्ति को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं. आज हरसाणी उप-तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा पूर्ण बंद का आह्वान किया गया. इधर हरसाणी उप-तहसील में जेजेएम परियोजना को लेकर आ रही अनियमितताओं को लेकर विधायक रविन्द्र सिंह भाटी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता परशुराम वर्मा के पास पहुंचे.
इस दौरान रविन्द्र सिंह भाटी ने कहा कि हरसाणी गांव के लोगों को पानी के लिए सड़क पर आकर बैठना पड़ रहा है. बीते एक साल से पत्र लिख रहा हूं. गांव में पाइपलाइन नहीं बिछ रही है. ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं. भाटी ने कहा कि सालभर में विभाग पानी नहीं दे पा रहा है. ऐसे में आज यहां पर कुर्सी छोड़कर धरने पर बैठ रहा हूं. इसके बाद भाटी कुर्सी छोड़ कर जमीन पर बैठ गए. भाटी ने कहा कि पानी पहुंचने की जिम्मेदारी PHED की है. इसके जवाब में अतिरिक्त मुख्य अभियंता परशुराम वर्मा ने कहा कि आपके कहे अनुसार प्रस्ताव आगे भेजे हुए हैं. भाटी ने कहा कि मुझे तो आप समाधान बता दीजिए. मुझे तो लिखित में दे दीजिए कि यहां यहां इतने दिन में पानी पहुंचा देंगे.