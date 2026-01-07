ETV Bharat / state

पानी की समस्या को लेकर कुर्सी छोड़ अधिकारी के सामने धरने पर बैठे विधायक रविन्द्र सिंह भाटी

बाड़मेर: जिले में सर्दी के इस मौसम में भी पेयजल की समस्याएं सामने आ रही है. हरसानी गांव में पानी की समस्या को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बुधवार को बाड़मेर जिला मुख्यालय पर स्थित जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे. इस दौरान अधिकारी से उन्होंने पानी की समस्या के संबंध में वार्ता की. जब कोई ठोस उन्हें जवाब नहीं मिला, तो वह कुर्सी छोड़कर अधिकारी के सामने जमीन पर बैठ गए. भाटी ने कहा कि जब तक पानी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक यहीं धरने पर बैठा रहूंगा. हालांकि अधिकारी ने भाटी से कई बार आग्रह किया कि वे कुर्सी पर बैठ जाएं.

जिले के हरसाणी गांव के लोग पिछले एक साल से पानी की समस्या से परेशान हैं. जल जीवन मिशन के तहत हरसाणी गांव में पाइपलाइन काम में हुए भ्रष्टाचार, स्वीकृत लेआउट के उल्ल्घंन की जांच करने और पानी की आपूर्ति को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे हैं. आज हरसाणी उप-तहसील क्षेत्र में ग्रामीणों द्वारा पूर्ण बंद का आह्वान किया गया. इधर हरसाणी उप-तहसील में जेजेएम परियोजना को लेकर आ रही अनियमितताओं को लेकर विधायक रविन्द्र सिंह भाटी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता परशुराम वर्मा के पास पहुंचे.