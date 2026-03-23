ETV Bharat / state

रविंद्र भाटी ने भजनलाल सरकार पर बोला हमला, कहा- प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर और कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है

विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भजनलाल सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज आम आदमी, व्यापारी और कर्मचारी सभी खौफ में जी रहे हैं.

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी
शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Jodhpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 23, 2026 at 7:26 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जोधपुर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश की भजनलाल सरकार एक बार फिर हमला बोला है. भाटी ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम पर है. उन्होंने कहा कि जो काम पहले कम खर्चे पर होते थे वह काम आज तीन से चार गुना खर्चे पर हो रहे हैं. ऐसे में अधिकारी और कर्मचारियों को इस स्थिति पर विचार करना होगा और प्रदेश की सरकार को भी सोचना होगा. रविंद्र भाटी सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में थे. इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में एक जनसुनवाई में अधिकारियों को धमकाया था इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटी ने यह वक्तव्य दिया है.

कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म: एक सवाल का जवाब में विधायक भाटी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के पहले भी विधानसभा में मुद्दा उठा चुके हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी से खत्म हो चुकी है. आम आदमी, व्यापारी और कर्मचारी सभी खौफ में जी रहे हैं. भाटी बोले कि, "हम कह सकते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ चुकी है. इस पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है. आए दिन आम आदमी और व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं और इसको लेकर प्रदेश सरकार की अभी तक कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है." हथियारों की तस्करी के सवाल पर भाटी ने कहा कि बिना किसी की मिलीभगत के हथियार नहीं आ सकते, कोई ना कोई तो इसमें इंवॉल्व है.

सुनिए क्या बोले रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Jodhpur)

इसे भी पढ़ें- विधायक भाटी ने चेताया : मल्टीनेशनल कंपनियों की नजर जैसलमेर पर, बोले- प्रकृति नहीं बचाई तो बाजरा तक नसीब नहीं होगा

भारत हमेशा सतर्क है, समय पर जवाब भी देगा: ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान उपजे हालात और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के बयान को लेकर पूछे गए सवाल पर भाटी ने कहा कि भारत हमेशा सतर्क है. पश्चिमी सीमा पर बैठे लोग बहुत मजबूत हैं. देश को उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. पाकिस्तान द्वारा भारत पर परमाणु हथियार से हमला करने की धमकी देने पर भाटी ने कहा कि समय आने पर इसका देश जवाब देगा.

बिल अभी आया नहीं है, अध्यादेश से लाना चाहिए: खेजड़ी पर कानून बनाने की बात के सवाल पर भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा में बिल लेकर आएंगे, लेकिन वह बिल नहीं लेकर आए हैं. सरकार चाहे तो अध्यादेश से कानून बनाकर लागू कर सकती है. यह पूरे प्रदेश की जनता की मांग है. पंचायत चुनाव के सवाल भाटी ने कहा कि सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना चाहिए.

इसे भी पढ़ें- रविंद्र सिंह भाटी बोले, 'अरावली खत्म करने का आदेश खनन माफियाओं के लिए रेड कार्पेट', पीएम को लिखा पत्र

TAGGED:

रविंद्र भाटी ने सरकार पर बोला हमला
CORRUPTION IN THE STATE
LAW AND ORDER IN RAJASTHAN
LAWS REGARDING THE KHEJRI TREE
RAVINDRA BHATI ON GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.