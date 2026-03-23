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रविंद्र भाटी ने भजनलाल सरकार पर बोला हमला, कहा- प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर और कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर है

जोधपुर: शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने प्रदेश की भजनलाल सरकार एक बार फिर हमला बोला है. भाटी ने कहा है कि प्रशासनिक अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला चरम पर है. उन्होंने कहा कि जो काम पहले कम खर्चे पर होते थे वह काम आज तीन से चार गुना खर्चे पर हो रहे हैं. ऐसे में अधिकारी और कर्मचारियों को इस स्थिति पर विचार करना होगा और प्रदेश की सरकार को भी सोचना होगा. रविंद्र भाटी सोमवार को जोधपुर सर्किट हाउस में थे. इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने हाल ही में एक जनसुनवाई में अधिकारियों को धमकाया था इस पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटी ने यह वक्तव्य दिया है.

कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म: एक सवाल का जवाब में विधायक भाटी ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के पहले भी विधानसभा में मुद्दा उठा चुके हैं. प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी से खत्म हो चुकी है. आम आदमी, व्यापारी और कर्मचारी सभी खौफ में जी रहे हैं. भाटी बोले कि, "हम कह सकते हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पर आ चुकी है. इस पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है. आए दिन आम आदमी और व्यापारियों को धमकियां मिल रही हैं और इसको लेकर प्रदेश सरकार की अभी तक कोई स्पष्ट नीति सामने नहीं आई है." हथियारों की तस्करी के सवाल पर भाटी ने कहा कि बिना किसी की मिलीभगत के हथियार नहीं आ सकते, कोई ना कोई तो इसमें इंवॉल्व है.