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गिरल माइंस में मजदूरों की छंटनी पर धरना जारी, रात भर धरना स्थल पर सोए विधायक रविन्द्र सिंह भाटी

​बाड़मेर की गिरल माइंस से निकाले गए स्थानीय मजदूरों के समर्थन में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी धरना स्थल पर डटे हैं.

रात भर धरना स्थल पर सोए विधायक रविंद्र सिंह भाटी
रात भर धरना स्थल पर सोए विधायक रविंद्र सिंह भाटी (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 7, 2026 at 9:56 AM IST

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Updated : May 7, 2026 at 10:20 AM IST

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बाड़मेर : जिले के गिरल लिग्नाइट माइंस में कार्यरत स्थानीय लोगों को नौकरी से निकल जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. स्थानीय लोगों के समर्थन में विधायक रविन्द्र सिंह भाटी खुद दो दिनों से न केवल दिन में बल्कि रात में भी धरने पर डटे हुए हैं. भाटी ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक वह धरने पर डटे रहेंगे. इस तपती गर्मी में भाटी ने लगातार दूसरे दिन बुधवार की रात भी धरना स्थल पर गुजरी. वही तीसरे दिन गुरुवार सुबह भाटी ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट पर एक तस्वीर साझा करते हुए "सुप्रभात" धरनास्थल लिखा.

इस पूरे मामले को लेकर शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का कहना है कि इस क्षेत्र के लोग जो कभी इस माइनिंग जमीन के मालिक हुआ करते थे. जब 1994 में जमीन आवप्त तो हुई उसके बाद ये लोग तमाम लोग इस माइनिंग में मजदूरी कर रहे थे. लेकिन कुछ दिन पहले गिरल ,आकली , थुम्बली आदि क्षेत्र के तमाम लोगों एक साथ निकल दिया गया, जिसके कारण ये लोग बेरोजगार हो गए हैं. भाटी ने कहा कि जब भी कहीं इंडस्ट्रीज लगती है तो लगता है कि विकास होगा लेकिन विकास के रूप में इन तमाम लोगों को विनाश हाथ लगा है.

विधायक रविन्द्र सिंह भाटी का धरना जारी (वीडियो ईटीवी भारत बाड़मेर)

इसे भी पढ़ें: बाड़मेर: गिरल लिग्नाइट माइन्स के आगे चल रहे धरना प्रदर्शन में शामिल हुए विधायक भाटी, धरना स्थल पर गुजारी रात

उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जब यह स्थानीय लोगो को इस तरह बेदखल कर रहे है तो यह बाहर क्या रोजगार देगे? इसके साथ ही भाटी ने माइनिंग क्षेत्र में नियमों की अनदेखी और अव्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए. भाटी ने साफ शब्दों में कहा कि जब तक मेरे इन अपने लोगों को माइंस में लगा नहीं दिया जाता और उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक में धरने पर ही हूं. भाटी ने खनन क्षेत्र की धरातलीय स्थिति से रूबरू करवाया. उन्होंने कहा कि विधानसभा में कागज़ों में हजारों पौधे लगाए जाने और उनके संरक्षण के दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है.

रविंद्र सिंह भाटी का धरना स्थल पर प्रवास
रविंद्र सिंह भाटी का धरना स्थल पर प्रवास (फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर)

भाटी ने कहा कि क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से उगने वाले कांटेदार बबूल के अलावा दूर-दूर तक हरियाली नजर नहीं आती. यदि कहीं विकास और पौधारोपण दिखाई देता है तो प्रशासन और कंपनियां स्वयं मीडिया को बताएं. पिछले 26 दिनों से स्थानीय लोग गिरल लिग्नाइट माइंस के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इन्हें अब विधायक रविंद्र सिंह भाटी का भी साथ मिल गया है. फिलहाल विधायक भाटी खुद तीन दिनों से इस धरने पर डटे हुए हैं.

Last Updated : May 7, 2026 at 10:20 AM IST

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रविन्द्र सिंह भाटी
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