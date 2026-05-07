ETV Bharat / state

गिरल माइंस में मजदूरों की छंटनी पर धरना जारी, रात भर धरना स्थल पर सोए विधायक रविन्द्र सिंह भाटी

रात भर धरना स्थल पर सोए विधायक रविंद्र सिंह भाटी ( फोटो ईटीवी भारत बाड़मेर )