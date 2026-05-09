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गिरल लिग्नाइट माइंस आंदोलन: धरनास्थल पर डटे MLA रविंद्र सिंह भाटी, बोले- जब तक न्याय नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा

बाड़मेर : जिले की गिरल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय लोगों को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में पिछले 29 दिन से श्रमिकों और ग्रामीणों का आंदोलन जारी है. वहीं, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार पांच दिन से धरनास्थल पर डटे हुए हैं. बीते चार दिन से वो वहीं रात्रि विश्राम कर आंदोलनकारियों के साथ मजबूती से खड़े नजर आए. धरनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, श्रमिक, युवा और आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंचते रहे. आंदोलनकारियों का साफ कहना है जब तक न्याय नहीं, तब तक धरना जारी रहेगा.

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि गिरल माइंस में कार्यरत स्थानीय श्रमिकों और ड्राइवरों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. भाटी ने कहा कि जिन 100 से अधिक ड्राइवरों और श्रमिकों को कंपनी ने बाहर निकाला है, उन्हें पुनः कार्य पर लेना होगा. साथ ही श्रमिकों से 12-12 घंटे कार्य करवाने की व्यवस्था को समाप्त कर केवल 8 घंटे की ड्यूटी लागू करनी होगी. मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए यह संघर्ष अंतिम परिणाम तक जारी रहेगा.

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उन्होंने कंपनी प्रबंधन और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सकारात्मक समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और बड़े स्तर तक ले जाया जाएगा. विधायक भाटी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सरकार से नीम और शीशम जैसे उपयोगी वृक्ष लगाने के नाम पर धनराशि ली, लेकिन मौके पर अंग्रेजी बबूल के पेड़ पाए गए, जिन्हें पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है. इस मामले को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है.