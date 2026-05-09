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गिरल लिग्नाइट माइंस आंदोलन: धरनास्थल पर डटे MLA रविंद्र सिंह भाटी, बोले- जब तक न्याय नहीं, तब तक संघर्ष जारी रहेगा

धरनास्थल पर मौजूद श्रमिकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं.

धरनास्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी
धरनास्थल पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 9, 2026 at 9:33 AM IST

3 Min Read
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बाड़मेर : जिले की गिरल लिग्नाइट माइंस में स्थानीय लोगों को नौकरी से हटाए जाने के विरोध में पिछले 29 दिन से श्रमिकों और ग्रामीणों का आंदोलन जारी है. वहीं, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी लगातार पांच दिन से धरनास्थल पर डटे हुए हैं. बीते चार दिन से वो वहीं रात्रि विश्राम कर आंदोलनकारियों के साथ मजबूती से खड़े नजर आए. धरनास्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, श्रमिक, युवा और आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंचते रहे. आंदोलनकारियों का साफ कहना है जब तक न्याय नहीं, तब तक धरना जारी रहेगा.

शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि गिरल माइंस में कार्यरत स्थानीय श्रमिकों और ड्राइवरों के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है. उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जो किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा. भाटी ने कहा कि जिन 100 से अधिक ड्राइवरों और श्रमिकों को कंपनी ने बाहर निकाला है, उन्हें पुनः कार्य पर लेना होगा. साथ ही श्रमिकों से 12-12 घंटे कार्य करवाने की व्यवस्था को समाप्त कर केवल 8 घंटे की ड्यूटी लागू करनी होगी. मजदूरों को उनका अधिकार दिलाने के लिए यह संघर्ष अंतिम परिणाम तक जारी रहेगा.

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उन्होंने कंपनी प्रबंधन और प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द सकारात्मक समाधान नहीं निकला तो आंदोलन को और बड़े स्तर तक ले जाया जाएगा. विधायक भाटी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने सरकार से नीम और शीशम जैसे उपयोगी वृक्ष लगाने के नाम पर धनराशि ली, लेकिन मौके पर अंग्रेजी बबूल के पेड़ पाए गए, जिन्हें पर्यावरण के लिए हानिकारक माना जाता है. इस मामले को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है.

धरनास्थल पर रात्रि विश्राम करते विधायक
धरनास्थल पर रात्रि विश्राम करते विधायक (ETV Bharat Barmer)

कंपनी प्रतिनिधियों के आश्वासन के बावजूद आंदोलन जारी : धरने के तीसरे दिन R.S.M.M. का एक प्रतिनिधिमंडल आंदोलनरत ग्रामीणों से मिलने पहुंचा था और उन्होंने ग्रामीणों की मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया था. हालांकि, अब तक किसी ठोस निर्णय या लिखित सहमति के अभाव में आंदोलन जारी है. धरनास्थल पर मौजूद श्रमिकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. आंदोलनकारियों ने कहा कि यह लड़ाई उनके रोजगार, परिवार और सम्मान की है.

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कंपनी के सामने ये प्रमुख मांगें हैं, जिनमें

  1. निकाले गए 100 से अधिक ड्राइवरों और श्रमिकों की फिर से बहाली
  2. सभी श्रमिकों के लिए केवल 8 घंटे की ड्यूटी लागू करना
  3. स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देना
  4. श्रमिकों को उच्च कुशल वर्ग के अनुसार वेतन देना
  5. बोनस एक्ट 1965 के अनुसार बोनस उपलब्ध करवाना
  6. श्रमिकों के लिए आईडी कार्ड, वेतन स्लिप, गेट पास एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करना जैसी मांगें प्रमुख रूप से शामिल हैं.

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गिरल माइंस में स्थानीय की छंटनी
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