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गिरल माइंस श्रमिकों का धरना: विधायक भाटी और मजदूरों ने केंद्रीय गृह मंत्री को खून ने लिखा खत...

विधायक भाटी ने कहा- मजदूरों की वाजिब मांगों को प्रशासन के सामने रख दिया. इनका समाधान करने का काम प्रशासन और सरकार का है.

MLA Bhati and Giral Mines Workers
खून से लिखे पत्र के साथ विधायक भाटी एवं गिरल माइंस श्रमिक (ETV Bharat Barmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 24, 2026 at 6:56 PM IST

3 Min Read
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बाड़मेर: जिले के गिरल माइंस श्रमिकों के समर्थन में बीते 20 दिन से धरने पर बैठे शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को अपने खून से पत्र लिखा. इसमें मजदूरों की वाजिब मांगों को पूरा करने की मांग की.

धरने पर बैठे विधायक रविंद्र सिंह भाटी समेत मजदूरों ने गृह मंत्री को अपने खून से पत्र में राजस्थान आगमन पर स्वागत किया. साथ ही लिखा कि सरहदी जिले बाड़मेर के गिरल गांव में 50 डिग्री में तपते रेगिस्तान के बीच धरने पर बैठे उन मजदूरों की ओर ध्यान खींचना चाहूंगा, जहां सैकड़ों मजदूर 12 घंटे के बजाय 8 घंटे काम, सुरक्षा कीट, आईडी कार्ड जैसी बेसिक मांगों के साथ धरने पर बैठे हैं, लेकिन मजदूरों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है.

उन्होंने आगे लिखा कि जिम्मेदारों ने मजदूरों की बात सुनने की बजाय स्थानीय मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया. इससे बड़ी संख्या में दलित और पिछड़े समाज से आने वाले मजदूर हैं. इन सभी लोगों ने राष्ट्र निर्माण के लिए प्रोजेक्ट के लिए अपनी जमीन दे दी और खुद मजदूर बन गए. तमाम समस्याओं का समाधान आपके हाथों से हो, हम सभी यह उम्मीद करते हैं. सभी मजदूर जो हमेशा राष्ट्र निर्माण में पहले पंक्ति में मिलते है.

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कुछ बिंदुओं पर सहमति : शिव विधायक भाटी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एशिया की सबसे बड़ी ओपन लिग्नाइट माइंस की मजदूर बीते 45 दिन से धरने पर बैठे हैं. आज सभी मजदूरों ने इकट्ठा होकर अपने खून से गृह मंत्री को पत्र लिखा है. उन्होंने बताया कि प्रशासन कम्पनी के साथ बातचीत हुई. कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी, लेकिन कुछ पर नहीं बनी. इसके चलते कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए.

उन्होंने बताया कि प्रशासन के सामने 23 सूत्रीय मांगें रखी गई, लेकिन 40 दिन तक कोई मजदूरों की सुध लेने नहीं आया. इसके कारण बीते दिनों छत्तीस कौम के लोगों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. इसके बाद लोगो को पता चला कि वाकई गिरल में मजदूर धरने पर बैठे हैं.

आगे का काम सरकार का: विधायक भाटी ने कहा कि इन मजदूरों की वाजिब मांगों को प्रशासन के सामने रख दिया है, लेकिन उनका समाधान करने का काम प्रशासन और सरकार का है. भाटी ने साफ किया कि वह हर तरीके से मजदूरों का साथ देने को तैयार हैं, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती.

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MLA RAVINDRA SINGH BHATI
LETTER WRITTEN IN BLOOD TO CENTRE
LETTER IN BLOOD TO UNION MINISTER
गिरल में 45 दिन से धरना
GIRAL MINES WORKERS MOVEMENT

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