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श्रीराम शोभायात्रा में बिजली कटौती पर भड़के BJP विधायक; अधिकारियों को फोन पर हड़काया

विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि यदि बिजली कटौती जान बूझकर की गई है, तो कार्रवाई जरूर होगी.

श्रीराम शोभायात्रा में बिजली कटौती पर भड़के BJP विधायक.
श्रीराम शोभायात्रा में बिजली कटौती पर भड़के BJP विधायक. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 6:55 AM IST

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मिर्जापुर: रामनवमी के दिन श्रीराम शोभायात्रा के दौरान बिजली कटौती पर सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा भड़क गए. उन्होंने बिजली अधिकारियों को फोन करके कहा कि यदि साजिश के तहत जान-बूझकर बिजली काटी गई है, तो सख्त कार्रवाई कराऊंगा.

विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा कि यदि बिजली कटौती जान बूझकर की गई है, तो कार्रवाई जरूर होगी. यदि किसी की कोई गलती नहीं है, तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा. सोशल मीडिया पर भी विधायक की बिजली अधिकारियों से बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है.

हर वर्ष निकलती है शोभायात्रा: मिर्जापुर में भगवान श्रीराम की विशाल शोभायात्रा हर वर्ष रामनवमी के दिन निकलती है. शुक्रवार को भी शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त शामिल थे. 6 घंटे से शहर में बिजली काटे जाने से नाराज राम भक्तों ने घंटाघर के पास पहुंचकर सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे.

मिर्जापुर सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा. (Video Credit: ETV Bharat)

इस दौरान जानकारी होने पर सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा राम भक्तों के बीच पहुंच गए. वहीं से बिजली विभाग के अधिकारी को फोन लगाकर कहा फालतू बात कर रहे हो, जानबूझकर धरना प्रदर्शन करा रहे हो. कहीं न कहीं आपका हाथ है. आपने कहा कि रात 8 बजे तक लाइट आ जाएगी, लेकिन नहीं आई.

किसी तरह विधायक को अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जो बिजली विभाग के अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद विधायक ने सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे राम भक्तों से कहा कि समय से शोभा यात्रा को समाप्त किया जाए. तब जाकर जाम समाप्त हुआ.

आंधी-पानी ने बढ़ाई मुसीबत: वहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आंधी-पानी की वजह से दो पेड़ गिर गए थे. इससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी. बाद में बिजली की व्यवस्था सुचारू करा दी गई.

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