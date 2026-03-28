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श्रीराम शोभायात्रा में बिजली कटौती पर भड़के BJP विधायक; अधिकारियों को फोन पर हड़काया

श्रीराम शोभायात्रा में बिजली कटौती पर भड़के BJP विधायक. ( Photo Credit: ETV Bharat )