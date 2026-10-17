मिर्जापुर में पार्लर का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक रत्नाकर मिश्र जानें क्यों भड़के एडीएम पर
एडीएम नमामि गंगे संगम लाल, भू राजस्व एडीएम विजेता के साथ अमूल के पदाधिकारियों के कहने पर विधायक रत्नाकर मिश्र ने फीता काटा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 12:04 PM IST
मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में एक पार्लर का उद्घाटन करने पहुंचे सदर विधायक रत्नाकर मिश्र भड़क गये. इंतजार कराने पर एडीएम नमामि गंगे पर भड़क गये. "बोले अब आप ही काटिए फीता. कहां गया, जब तक आप नहीं आएंगे, उद्घाटन नहीं होगा, तो अब आप आ गए हैं, तो फीता काटिये आप, इंतज़ार कर रहे हैं." जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
मिर्जापुर जनपद के सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा आए दिन अधिकारियों पर किसी ने किसी काम को लेकर भड़क जाते हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है. एक बार फिर विधायक रत्नाकर मिश्रा भड़कते नज़र आ रहे हैं. इस बार काम को लेकर नहीं, बल्कि इंतजार कराने पर भड़के हैं.
अमूल पार्लर का उद्घाटन करने पहुंचे सदर विधायक रत्नाकर मिश्र को अमूल के पदाधिकारी ने बोला कि एडीएम नमामि गंगे संगम लाल आ रहे हैं.
इसके बाद विधायक रत्नाकर मिश्रा उनके साथ मौजूद एडीएम भू राजस्व विजेता फीता काटने की जगह खड़े थे, इस दौरान जैसे एडीएम नमामि गंगे थोड़ी देर बाद पहुंचे विधायक नाराज़ होकर भड़कते हुए कहा आप इंतजार कर रहे थे, अब आप ही काटिए फीता. कहां जा रहा था, जब तक आप नहीं आएंगे उद्घाटन नहीं होगा, तो अब आप आ गए हैं तो फीता काटिये.
हालांकि एडीएम नमामि गंगे संगम लाल के हाथ जोड़ने और भू राजस्व एडीएम विजेता के साथ अमूल के पदाधिकारियों के कहने पर विधायक ने फीता काटा.
पूरा मामला मिर्जापुर कचहरी परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय के सामने खुले अमूल पार्लर का हैं. शुक्रवार को सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा उद्घाटन करने पहुंचे थे. उद्घाटन का फीता काटने की जगह पर विधायक को खड़ा कराए जाने के बाद एडीएम नमामि गंगे के पहुंचने पर कहा गया कि अब फीता काटा जाए. इसी को लेकर वह नाराज़ हो गए कि जब इंतज़ार कराया गया, फिर जिनको बुलाया गया वहीं काटे.
नाराज़गी को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल किया, तो विधायक रत्नाकर मिश्रा ने कहा ऐसा कुछ नहीं था. एक दो मिनट आगे-पीछे हो जाता है, उनका कुछ कागज फंसा था, मैं पहले आ गया था तो उनको एक दो मिनट आने में लेट हो गया. ऐसा कोई नहीं आप लोग पूछ रहे हैं इंतज़ार करना पड़ा कोई नाराज़गी नहीं है, नाराज़ क्यों होंगे हम.