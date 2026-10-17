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मिर्जापुर में पार्लर का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक रत्नाकर मिश्र जानें क्यों भड़के एडीएम पर

मिर्जापुर में एक पार्लर का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक रत्नाकर मिश्र भड़क गए. ( ईटीवी भारत )

मिर्जापुर: मिर्जापुर जनपद में एक पार्लर का उद्घाटन करने पहुंचे सदर विधायक रत्नाकर मिश्र भड़क गये. इंतजार कराने पर एडीएम नमामि गंगे पर भड़क गये. "बोले अब आप ही काटिए फीता. कहां गया, जब तक आप नहीं आएंगे, उद्घाटन नहीं होगा, तो अब आप आ गए हैं, तो फीता काटिये आप, इंतज़ार कर रहे हैं." जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

मिर्जापुर जनपद के सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा आए दिन अधिकारियों पर किसी ने किसी काम को लेकर भड़क जाते हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है. एक बार फिर विधायक रत्नाकर मिश्रा भड़कते नज़र आ रहे हैं. इस बार काम को लेकर नहीं, बल्कि इंतजार कराने पर भड़के हैं.

अमूल पार्लर का उद्घाटन करने पहुंचे सदर विधायक रत्नाकर मिश्र को अमूल के पदाधिकारी ने बोला कि एडीएम नमामि गंगे संगम लाल आ रहे हैं. मिर्जापुर में एक पार्लर का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक रत्नाकर मिश्र भड़क गए. (ईटीवी भारत) इसके बाद विधायक रत्नाकर मिश्रा उनके साथ मौजूद एडीएम भू राजस्व विजेता फीता काटने की जगह खड़े थे, इस दौरान जैसे एडीएम नमामि गंगे थोड़ी देर बाद पहुंचे विधायक नाराज़ होकर भड़कते हुए कहा आप इंतजार कर रहे थे, अब आप ही काटिए फीता. कहां जा रहा था, जब तक आप नहीं आएंगे उद्घाटन नहीं होगा, तो अब आप आ गए हैं तो फीता काटिये.