आर्थिक स्थिति पर भाजपा ने CM सुक्खू को घेरा, सुंदर ठाकुर ने जयराम सरकार का रिकॉर्ड देखने की दी नसीहत

हिमाचल की आर्थिक स्थिति को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों में वार पलटवार.

कांग्रेस-भाजपा में वार पलटवार
कांग्रेस-भाजपा में वार पलटवार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 7:23 PM IST

3 Min Read
बिलासपुर/कुल्लू: भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बिलासपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति और पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा. वहीं, कुल्लू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने पूर्व की जयराम ठाकुर और भाजपा पर पलटवार किया.

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट के साथ अब संवैधानिक संकट भी गहराता जा रहा है. मुख्यमंत्री लगातार खजाना खाली होने की बात दोहरा रहे हैं, जबकि प्रदेश पर 30 हजार करोड़ रुपये का नया कर्ज लेकर कुल कर्ज को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का काम इसी सरकार ने किया है. सरकार की वित्तीय नीतियों ने प्रदेश को पीछे धकेल दिया है'.

उन्होंने बताया कि ऐच्छिक निधि तक में कटौती कर दी गई है. मानसून के दौरान जिन परिवारों के घर ढह गए, उन्हें राहत राशि देने की भी स्थिति अब सरकार के पास नहीं है. सहारा योजना के लिए बजट उपलब्ध नहीं है, जबकि हिम केयर योजना के अंतर्गत अस्पतालों की देनदारियां लगातार बढ़ रही हैं. सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी समय पर लोगों को नहीं मिल पा रही है. कुल मिलाकर जो आर्थिक संकट प्रदेश में उत्पन्न हुआ है, उसके लिए पूरी तरह मौजूदा सरकार जिम्मेदार है.

पंचायत चुनाव को लेकर रणधीर शर्मा ने कहा, 'यह चुनाव टालने का प्रयास है. आपदा के समय स्कूल चल सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो सकते. यह तर्क स्वीकार्य नहीं है. चुनाव समय पर होना लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल आवश्यकता है. हिमाचल सरकार और चुनाव आयोग के बीच टकराव की स्थिति बन गई है. चुनाव आयोग के आदेशों के बावजूद अधिकारी उन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे'.

कुल्लू दौरे पर पहुंचे कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने 5 साल के कार्यकाल के रिकॉर्ड को देखें तो 10% परियोजनाओं की भी डीपीआर और कागजी औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पाए. भाजपा के प्रदेश के नेता केंद्र से परियोजनाओं को रोक सकता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. पूर्व सरकार में जयराम ठाकुर ने जो भी किया उनकी भविष्य में विकास को लेकर कोई भी नीति नहीं है'.

सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा पिछले 3 वर्षों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित केंद्र के सभी मंत्रियों से जितनी मुलाकातें की है, उसे केंद्र सरकार के समक्ष विभिन्न परियोजनाओं के लिए डीपीआर औपचारिकताएं पूरी की जा रही है.

RANDHIR SHARMA SLAMS CM SUKHU
SUNDER SINGH THAKUR ON JAIRAM
HIMACHAL PANCHAYATS ELECTION
HIMACHAL CONGRESS BJP
HIMACHAL ECONOMIC SITUATION

