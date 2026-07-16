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मां चंद्रहासिनी कॉरिडोर निर्माण को रोकने का आरोप, मंत्री बोले डीपीआर आते ही काम होगा शुरु

रायपुर : विधानसभा में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर कॉरिडोर का मामला भी गूंजा. चंद्रपुर विधानसभा के विधायक रामकुमार यादव ने सरकार से सवाल पूछा कि भूपेश शासन में स्वीकृत हुए टेंडर को क्यों निरस्त किया.यदि निरस्त किया भी है तो फिर दोबारा टेंडर क्यों नहीं बुलाया गया. आपको रामकुमार यादव से तकलीफ हो सकती है.भूपेश बघेल से तकलीफ हो सकती है.लेकिन मां चंद्रहासिनी से आपको क्या तकलीफ है. इस बारे में विधायक रामकुमार यादव ने सदन में सवाल भी पूछा.

'संस्कृति मंत्री बोले बन रहा है डीपीआर'

जिस पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने जवाब दिया कि चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को राज्य शासन ने धार्मिक पर्यटन स्थल के लिए रुप में चिन्हांकित किया गया.इसके लिए अलग से नया डीपीआर तैयार किया जा रहा है.जिसमें मां चंद्रहासिनी चौक तक का कायाकल्प किया जाएगा.डीपीआर तैयार होते ही इस दिशा में काम शुरु कर दिया जाएगा.

मां चंद्रहासिनी कॉरिडोर निर्माण को रोकने का आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

'डीपीआर बनते ही काम होगा शुरु'

विधायक रामकुमार यादव के प्रश्न पर मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर, ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हांकित है. छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1521/प.मं./2004 दिनांक 09.06.2004 द्वारा मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर को ऐतिहासिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थल की श्रेणी में राज्य के चिन्हांकित पर्यटन स्थलों की सूची में शामिल किया गया है.विगत दो वर्षों में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र के विकास हेतु विभाग द्वारा राशि स्वीकृत नहीं की गयी है. शक्तिपीठ कॉरिडोर सर्किट योजना में राज्य के 5 प्रमुख देवी मंदिरों में मां चंद्रहासिनी देवी मंदिर-चन्द्रपुर शामिल हैं. जिसके विकास के लिए योजना तैयार की जा रही है.