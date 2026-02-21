ETV Bharat / state

हाथी-मानव संघर्ष पर सदन में चिंता, मुआवजा बढ़ेगा! सीएम बोले- बन रहा है एसओपी

रांचीः प्रदेश में जंगली हाथियों के बढ़ते हमले और उससे हो रही मौतों को लेकर झारखंड विधानसभा में गंभीर बहस देखने को मिली. कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए सरकार से हाथी-मानव संघर्ष पर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की. उन्होंने कहा कि पिछले दो हफ्तों में जंगली हाथियों के हमले से 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जो बेहद चिंताजनक है.

हाथी के मसले पर रामेश्वर उरांव की मांग

विधायक रामेश्वर उरांव ने सवाल उठाया कि झारखंड में हाथी से मौत पर जहां 4 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है, वहीं पड़ोसी राज्यों में यह राशि अधिक है. उन्होंने मुआवजा बढ़ाने, एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर की स्थापना, घायल हाथियों के इलाज और “मोबाइल वेटरनरी यूनिट” के गठन पर सरकार की मंशा स्पष्ट करने की मांग की.

सदन में प्रश्न करते कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव और मंत्री सुदिव्य कुमार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जवाब. (वीडियो-सौ. जेवीएसटीवी)

हाथी-मानव संघर्ष रोकने को सरकार गंभीर- मंत्री

इस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन को बताया कि ओडिशा में जंगली हाथी से मौत पर 6 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एलीफेंट रेस्क्यू सेंटर के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ चुकी है. फिलहाल राज्य के पास प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम नहीं है, लेकिन जल्द ही क्विक रिस्पांस टीम का गठन किया जाएगा. मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दो मोबाइल वेटरनरी यूनिट पर विचार किया जा रहा है और एलिफेंट कॉरिडोर में हाथियों के लिए भोजन की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी, ताकि भोजन की कमी के कारण संघर्ष न बढ़े. उन्होंने कहा कि हाथियों के ट्रेंकुलाइज करने में मददगार छह कुनकी हाथियों को तमिलनाडु से मंगवाजा जा रहा है. मुआवजा की राशि बढ़ाने को लेकर भी सरकार गंभीर है.