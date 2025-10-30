ETV Bharat / state

'हिमाचल को ठगने के बाद, अब बिहार को ठगने निकले सीएम सुक्खू'

राकेश जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू की यह प्रवृत्ति चिंताजनक है कि जब हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, हजारों परिवार अभी भी पुनर्वास की प्रतीक्षा में हैं. तब प्रदेश के मुखिया विकास और राहत कार्यों की समीक्षा छोड़कर बिहार के चुनावों में कांग्रेस का स्टार प्रचारक बनकर घूम रहे हैं. यह न सिर्फ हिमाचल की जनता के साथ अन्याय है, बल्कि यह साबित करता है कि सुक्खू सरकार की प्राथमिकता जनता की सेवा नहीं, बल्कि सत्ता की राजनीति है.

भाजपा विधायक ने कहा कि सुक्खू सरकार ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है. प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि कर्मचारियों के वेतन तक के लिए उधार लेना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री सुक्खू बिहार जाकर चाहे जितनी लंबी भाषणबाजी कर लें, लेकिन हिमाचल की जनता उनके झूठ की सच्चाई जान चुकी है. यह महागठबंधन नहीं, बल्कि महाठगबंधन है.

राकेश जम्वाल ने कहा, 'हिमाचल प्रदेश की जनता को झूठे वादों से ठगने के बाद अब सीएम सुक्खू बिहार की धरती पर उसी 'ठग मॉडल' को लागू करने निकले हैं. यह महागठबंधन नहीं, बल्कि एक 'महाठगबंधन' है, जिसका काम जनता को गुमराह करना, झूठ बोलना और अपनी असफलताओं को ढकना है'.

शिमला: हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज (30 अक्टूबर) बिहार में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और वहां पर हिमाचल सरकार की उपलब्धियां का बखान कर महागठबंधन के लिए वोट मांगा. इसको लेकर अब भाजपा ने निशाना साधा है. भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने बिहार में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की प्रेस वार्ता को कांग्रेस के 'झूठ के प्रचार अभियान' का एक और उदाहरण बताते हुए तीखा प्रहार किया.

मुख्य प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि सीएम सुक्खू ने बिहार में यह कहकर कि हमने हिमाचल में 2.87 लाख महिलाओं को ₹1500 प्रतिमाह दिया है, एक बार फिर झूठ की पराकाष्ठा पार कर दी. वास्तविकता यह है कि हिमाचल में अधिकांश पात्र महिलाएं, अब भी इस योजना से वंचित हैं. कांग्रेस सरकार ने महिलाओं को ₹1500 का सपना दिखाया, लेकिन जमीन पर एक रुपया तक नहीं पहुंचा. अब वही झूठ लेकर बिहार पहुंचना कांग्रेस की चुनावी ठगी का सबूत है.

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हिमाचल में अपनी ठग स्कीम का ट्रायल कर चुके हैं और अब उसका फुल वर्जन बिहार में लॉन्च करने जा रहे हैं. महिलाओं को गुमराह करना, युवाओं को रोजगार का झांसा देना और किसानों को झूठे समर्थन मूल्य की बात करना यह कांग्रेस की परंपरागत राजनीति बन चुकी है.

राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार में जाकर सड़क और विकास की बातें कर रहे हैं. जबकि हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों सड़कें आपदा के बाद से बंद हैं. 3 महीने बीत जाने के बाद भी न तो सड़कों की मरम्मत हुई, न ही ग्रामीण इलाकों तक परिवहन बहाल हुआ. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव स्थगित कर सुक्खू सरकार ने लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है. इन चुनावों को स्थगित करने के लिए यही कारण दिया गया है कि सड़कें ठीक नही और बिहार में हिमाचल का मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं. जबकि हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से यही समझ नहीं आता कि सड़क में गढ़े हैं के गढ़ो में सड़क है. आज स्वास्थ्य सेवाओं की हालत यह है कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, दवाएं नहीं और बजट का उपयोग कागजों में दिखाया जा रहा है.

जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता में हिमाचल को मॉडल राज्य बताकर हास्यास्पद दावा किया है. अगर हिमाचल इतना विकसित है तो फिर प्रदेश के शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, ठेकेदार भुगतान के लिए सड़क पर हैं और कर्मचारी नई पेंशन स्कीम के अंतर्गत धोखे का शिकार हो रहे हैं. ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक शिकार बनाया है.

राकेश जमवाल ने कहा हिमाचल की जनता को समझ आ गया है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ भाषणों और घोषणाओं की सरकार है. अब वही झूठी उपलब्धियां लेकर सुक्खू बिहार की जनता को ठगने जा रहे हैं. कांग्रेस ने पहले हिमाचल को ठगा, अब बिहार को ठगने का सपना देख रही है. लेकिन बिहार की जनता बहुत जागरूक है. वह जानती है कि असली विकास का प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है.

ये भी पढ़ें: 'जिन्होंने BJP को वोट दिया क्या वो बेईमान हो गए? बड़सर की जनता CM को नहीं करेगी माफ', सुक्खू पर बरसे लखनपाल