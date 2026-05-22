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अपनी ही सरकार की बिजली व्यवस्था पर बिफरे विधायक राजेश्वर सिंह; ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

डॉ. राजेश्वर सिंह ने पत्र में लिखा कि लखनऊ सहित कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति चिंता का विषय है.

विधायक राजेश्वर सिंह.
विधायक राजेश्वर सिंह. (Photo Credit: Rajeshwar Singh X Handle)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:23 AM IST

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लखनऊ: सरोजनी नगर के भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिगड़ती बिजली व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर वर्तमान और पिछले साल की बिजली समस्याओं के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर स्थाई कार्ययोजना बनाने की मांग की है.

विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने पत्र में लिखा कि लखनऊ सहित कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. बार-बार बिजली जाना, लो वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड, फीडर ट्रिपिंग, अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट और फ्यूज फेल होना आम बात हो गई है.

शिकायतों के निस्तारण में देरी से जनता में भारी नाराजगी है. यह समस्या सिर्फ इस साल की नहीं है, पिछले साल भी गर्मी में इसी तरह की शिकायतें आई थीं.

भाजपा विधायक ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र.
भाजपा विधायक ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat)

इन इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या: विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 पावरहाउस क्षेत्रों में बिजली संकट की जानकारी दी. उतरेठिया पावरहाउस के देवी खेड़ा, पवन पुरी, अंबेडकर पुरम, कुबेर बगिया, गांधी नगर, रतीदनगर, बल्देवविहार, विजय नगर सहित 20 से ज्यादा कॉलोनियां प्रभावित हैं.

BBAU पावरहाउस के बिजनौर, रॉयल सिटी, हिमालयन कॉलोनी में भी हालात खराब हैं. नादरगंज के शांतिनगर, अमौसी, गौरी और गहरू पावरहाउस के पिपरसैंड, गढ़ी चुनौटी, कृष्ण लोक में भी यही स्थिति है. बनी पावरहाउस के रहीमनगर पड़ियाना, बनी, कटरी बगिया समेत 12 गांवों में लोग परेशान हैं.

पुराने ट्रांसफॉर्मर बढ़ता लोड बना कारण: पत्र में कहा गया कि देश में हीटवेव के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड 265.4 GW तक पहुंच गई है. यूपी में भी मांग 27,000 MW से ज्यादा है, लेकिन लखनऊ में समस्या सिर्फ बिजली की कमी की नहीं, बल्कि लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की है.

कई जगह ट्रांसफॉर्मर और फीडर पुराने लोड अनुमान पर चल रहे हैं, जबकि नए अपार्टमेंट, कॉमर्शियल बिल्डिंग, AC और पंप के कारण लोड कई गुना बढ़ गया है. इसी वजह से ट्रांसफॉर्मर फेल हो रहे हैं और वोल्टेज गिर रहा है.

18 सूत्रीय सुझाव: डॉ. सिंह ने ऊर्जा मंत्री से UPPCL चेयरमैन को निर्देश देने का आग्रह किया है. उन्होंने मांग की कि पिछले साल और इस साल की सभी शिकायतों का फीडर-वाइज, ट्रांसफॉर्मर-वाइज विश्लेषण हो. बार-बार शिकायत वाले इलाकों को रेड-जोन में रखा जाए.

ओवरलोड ट्रांसफॉर्मर बदले जाएं, फीडर बैलेंसिंग हो और केबल की GIS मैपिंग कराई जाए. उन्होंने सीनियर अफसरों की क्विक रिस्पांस टीम बनाने, हर सबस्टेशन पर पब्लिक ग्रीवांस डेस्क खोलने और AI बेस्ड लोड फोरकास्टिंग सिस्टम लागू करने का सुझाव दिया.

साथ ही कहा कि नए प्रोजेक्ट को तभी मंजूरी मिले जब ट्रांसफॉर्मर और फीडर क्षमता पर्याप्त हो. जनता को SMS/WhatsApp से बिजली बहाली का समय बताया जाए. विधायक ने कहा कि योजना सिर्फ फाइलों तक न रहे.

हर डिवीजन से टाइम-बाउंड प्लान लिया जाए कि ट्रांसफॉर्मर कब बदलेगा, केबल कब बदली जाएगी. शिकायतों को सिस्टम वॉर्निंग सिग्नल मानकर भविष्य की प्लानिंग की जाए, ताकि अगले साल जनता को राहत मिले.

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