ETV Bharat / state

अपनी ही सरकार की बिजली व्यवस्था पर बिफरे विधायक राजेश्वर सिंह; ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र

विधायक राजेश्वर सिंह. ( Photo Credit: Rajeshwar Singh X Handle )

लखनऊ: सरोजनी नगर के भाजपा विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने लखनऊ में भीषण गर्मी के बीच बिगड़ती बिजली व्यवस्था पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर वर्तमान और पिछले साल की बिजली समस्याओं के विस्तृत विश्लेषण के आधार पर स्थाई कार्ययोजना बनाने की मांग की है. विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह ने पत्र में लिखा कि लखनऊ सहित कई क्षेत्रों में भीषण गर्मी के दौरान बिजली आपूर्ति गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है. बार-बार बिजली जाना, लो वोल्टेज, ट्रांसफॉर्मर ओवरलोड, फीडर ट्रिपिंग, अंडरग्राउंड केबल फॉल्ट और फ्यूज फेल होना आम बात हो गई है. शिकायतों के निस्तारण में देरी से जनता में भारी नाराजगी है. यह समस्या सिर्फ इस साल की नहीं है, पिछले साल भी गर्मी में इसी तरह की शिकायतें आई थीं. भाजपा विधायक ने ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat) इन इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या: विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र के 5 पावरहाउस क्षेत्रों में बिजली संकट की जानकारी दी. उतरेठिया पावरहाउस के देवी खेड़ा, पवन पुरी, अंबेडकर पुरम, कुबेर बगिया, गांधी नगर, रतीदनगर, बल्देवविहार, विजय नगर सहित 20 से ज्यादा कॉलोनियां प्रभावित हैं. BBAU पावरहाउस के बिजनौर, रॉयल सिटी, हिमालयन कॉलोनी में भी हालात खराब हैं. नादरगंज के शांतिनगर, अमौसी, गौरी और गहरू पावरहाउस के पिपरसैंड, गढ़ी चुनौटी, कृष्ण लोक में भी यही स्थिति है. बनी पावरहाउस के रहीमनगर पड़ियाना, बनी, कटरी बगिया समेत 12 गांवों में लोग परेशान हैं.