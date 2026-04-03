ETV Bharat / state

राजेंद्र भारती मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने तोड़ी चुप्पी, बताया किसके कहने पर की कार्रवाई

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के आधार और विधि अनुसार की गई है.

MP Assembly Speaker Narendra Tomar
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 3, 2026 at 11:06 PM IST

|

Updated : April 3, 2026 at 11:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ग्वालियर: दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई तीन साल की सजा के तुरंत बाद गुरुवार की रात जिस तरह उनकी विधायकी रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से राजनीति जगत में हलचल मच गई है. ऐसे में विधानसभा प्रबंधन पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार हो रही आलोचना और पार्टीगत राजनीति के आरोपों के बीच अब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के आधार और विधि अनुसार की गई है.

'नियम के अनुसार की गई सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई'

असल में शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म किए जान के संबंध में मीडिया से चर्चा की, उन्होंने कहा "दतिया विधायक के मामले में नयायालय ने जा फैसला दिया उसमें उन्हें दोषी सिद्ध पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. ऐसे में लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 151 की धारा 8 (3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी जन प्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक समय की सजा होती है तो वह अपने आप में अयोग्य हो जाता है.

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (ETV Bharat)

'गौतम' नाम के शख्स ने लिखा था कार्रवाई के लिए पत्र

विस अध्यक्ष नरेंद्र तोमर का कहना है कि न्यायालय का निर्णय आने पर हमे उसकी सूचना मिली. इसके साथ ही एक नागरिक जिनका नाम कोई गौतम है उनका एक पत्र आया था. जिसमें कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विधानसभा से आग्रह किया था कि विधानसभा के नियम और कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाए. इस पत्र और कोर्ट के निर्णय पर वकीलों से चर्चा की गई. साथ ही एडवोकेट जनरल से भी इस विषय पर राय ली. उसके मुताबिक नियमानुसार निर्णय लिया गया. न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता अयोग्य घोषित हो गई है. इसकी सूचना चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों को दे दी गई है.

MP Assembly Speaker Narendra Tomar
विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (ETV Bharat)

इस पहले भी ऐसे मामलों में हुई विधायकों की सदस्यता अयोग्य

विधानसभा अध्यक्ष का कहना है, ये पहली बार नहीं है. इससे पहले भी मध्य प्रदेश की विधायक थीं आशा देवी और 2019 में प्रहलाद लोधी भी विधायक थे. इनके मामले में भी इसी प्रकार सजा का निर्णय आया था और उनकी भी सदस्यता अयोग्य घोषित की गई थी.

'किसी के आरोपों पर नहीं देना जवाब'

विधानसभा की कार्रवाई पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि वे किसी आरोप प्रत्यारोप का जवाब नहीं देना चाहते क्योंकि विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष अलग प्रकार के पद हैं. इनमें दलगत भावना से उठकर काम किया जाता है. बतौर अध्यक्ष इतने दिन से हूँ और हमेशा इस पद की गरिमा बनाए रखने की कोशिश रही है.

बताया क्यों रात में आए विधानसभा के प्रमुख सचिव!

नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि विधानसभा की ओर से प्रक्रिया पूर्ण है अब यदि न्यायालय की ओर से कोई आदेश आता है तो वह सर्वोपरि है. वहीं रात में प्रमुख सचिव के विधानसभा पहुंचने और आदेश जारी करने के सवाल पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, प्रमुख सचिव किसी काम से बाहर थे. जिस वजह से वे रात में करीब 9 बजे विधानसभा में आए. इसलिए वह अपनी कार्रवाई करने और एक कार्यक्रम के संबंध में बैठक लेने के लिए बैठे थे. वहीं सदस्य ना होने के बावजूद अचानक जीतू पटवारी के विधानसभा में पहुंचने को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि वह आए होंगे विधानसभा तो सभी की है.

Last Updated : April 3, 2026 at 11:13 PM IST

TAGGED:

MP ASSEMBLY SPEAKER NARENDRA TOMAR
MADHYA PRADESH NEWS
MLA RAJENDRA BHARTI CASE
MP VIDHANSABHA ADHYAKSH
NARENDRA SINGH TOMAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.