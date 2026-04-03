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राजेंद्र भारती मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने तोड़ी चुप्पी, बताया किसके कहने पर की कार्रवाई

ग्वालियर: दतिया के कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा दी गई तीन साल की सजा के तुरंत बाद गुरुवार की रात जिस तरह उनकी विधायकी रद्द किए जाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से राजनीति जगत में हलचल मच गई है. ऐसे में विधानसभा प्रबंधन पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं. लगातार हो रही आलोचना और पार्टीगत राजनीति के आरोपों के बीच अब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी अपनी बात रखी है. उनका कहना है कि ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के आधार और विधि अनुसार की गई है.

'नियम के अनुसार की गई सदस्यता खत्म करने की कार्रवाई'

असल में शुक्रवार को ग्वालियर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म किए जान के संबंध में मीडिया से चर्चा की, उन्होंने कहा "दतिया विधायक के मामले में नयायालय ने जा फैसला दिया उसमें उन्हें दोषी सिद्ध पाते हुए तीन साल की सजा सुनाई है. ऐसे में लोक प्रतिनिधत्व अधिनियम 151 की धारा 8 (3) में यह प्रावधान है कि यदि किसी जन प्रतिनिधि को दो वर्ष या उससे अधिक समय की सजा होती है तो वह अपने आप में अयोग्य हो जाता है.

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर (ETV Bharat)

'गौतम' नाम के शख्स ने लिखा था कार्रवाई के लिए पत्र

विस अध्यक्ष नरेंद्र तोमर का कहना है कि न्यायालय का निर्णय आने पर हमे उसकी सूचना मिली. इसके साथ ही एक नागरिक जिनका नाम कोई गौतम है उनका एक पत्र आया था. जिसमें कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए विधानसभा से आग्रह किया था कि विधानसभा के नियम और कोर्ट के निर्णय का पालन किया जाए. इस पत्र और कोर्ट के निर्णय पर वकीलों से चर्चा की गई. साथ ही एडवोकेट जनरल से भी इस विषय पर राय ली. उसके मुताबिक नियमानुसार निर्णय लिया गया. न्यायालय के निर्णय के परिपेक्ष में राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता अयोग्य घोषित हो गई है. इसकी सूचना चुनाव आयोग और संबंधित पक्षों को दे दी गई है.