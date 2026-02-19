ETV Bharat / state

धनबाद की गलियों में भाजपा विधायक बेच रहे 'मिर्ची'! लोगों को पसंद आ रहा अनोखा अंदाज

धनबाद: नगर निगम चुनाव में इस बार प्रचार का रंग कुछ अलग ही नजर आ रहा है. धनबाद विधायक राज सिन्हा चुनावी माहौल में पूरी तरह रंग गए हैं. भाजपा विधायक अनोखे ढंग से पार्टी समर्थित प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं. उनका यह अंदाज लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है और धनबाद में चर्चा का विषय बना हुआ है.

दरअसल धनबाद विधायक राज सिन्हा शहर की गलियों और चौराहों में “मिर्ची ले लो भाई-मिर्ची ले लो” कहते हुए लोगों के बीच पहुंच रहे हैं. उनका यह अंदाज लोगों को भी खूब पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर भी चर्चा में हैं.

धनबाद विधायक राज सिन्हा का चुनाव प्रचार और बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि धनबाद नगर निगम चुनाव में मेयर पद के लिए भाजपा ने अपना समर्थन संजीव कुमार को दिया है. संजीव कुमार को चुनाव आयोग की ओर से “मिर्ची छाप” चुनाव चिन्ह मिला है. ऐसे में विधायक राज सिन्हा लोगों के बीच जाकर यह समझाने का काम कर रहे हैं कि इस बार निगम चुनाव में भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी का सिंबल “कमल” नहीं, बल्कि “मिर्ची” है. इस दौरान विधायक राज सिन्हा विकास कार्यों का जिक्र करते हुए लोगों से संजीव कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील भी कर रहे हैं. विधायक का कहना है कि यह अंदाज सिर्फ लोगों को जागरूक करने और चुनाव चिन्ह याद दिलाने के लिए अपनाया गया है.