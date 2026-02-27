ETV Bharat / state

धनबाद SNMMCH में बंद पड़े ऑक्सीजन प्लांट और मशीनों की कमी का मामला सदन में गूंजा, राज सिन्हा की मंत्री इरफान से चली खींचतान

रिपोर्ट: राजेश कुमार सिंह

रांची: धनबाद के SNMMCH में धनबाद के साथ-साथ गिरिडीह, दुमका, जामताड़ा जैसे जिलों के मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन इस अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट ठप पड़े हुए हैं. चंद रुपये में मिलने वाले फ्लो मीटर भी खराब पड़े हैं. ऑक्सीजन प्लांट बनाने के नाम पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और सिविल सर्जन एक दूसरे पर फेंका-फेंकी कर रहे हैं. ऑक्सीजन नहीं मिलने से मरीजों की जान सांसत में रहती है. भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सरकार से पूछा कि खराब पड़े ऑक्सीजन प्लांट को कब ठीक किया जाएगा.

तीन ऑक्सीजन प्लांट में से दो प्लांट ठप

स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने जवाब में कहा कि तीन ऑक्सीजन प्लांट में से दो प्लांट खराब पड़े हुए हैं. यह व्यवस्था केंद्र सरकार के सहयोग से कोरोना काल में लगी थी. अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है. एक प्लांट से जरूरत पूरी हो जा रही है. खराब दोनों प्लांट के लिए भारत सरकार की एजेंसी से पत्राचार किया जा रहा है. वहां से रिस्पांस नहीं मिल रहा है. मंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन के अभाव में किसी मरीज की जान नहीं गई है. रही बात फ्लो मीटर की तो वो पर्याप्त है. मरीजों की संख्या को देखते हुए नया मेडिकल कॉलेज बनाने की कवायद चल रही है.

केंद्र सरकार के भरोसे क्यों बैठा है विभाग

विधायक राज सिन्हा ने कहा कि एसएनएमएमसीएच में हर दिन 1300 मरीज आते हैं. मंत्री को स्वीकार करना चाहिए कि वहां दिक्कत है. इसके लिए केंद्र पर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहिए. इसपर विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2019-20 में प्लांट लगवाया था. अब केंद्र के भरोसे क्यों बैठे हैं. क्या स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर से ठीक नहीं करवा सकता है.

ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है-मंत्री