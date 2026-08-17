केंदुआ में हजारों की आबादी पानी के संकट से बेहाल, विधायक ने अधिकारियों के साथ बनाई राहत की रणनीति
धनबाद के केंदुआ में पानी के संकट को लेकर विधायक राज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ बैठक की.
Published : August 17, 2026 at 9:01 PM IST
धनबाद: केंदुआ मछली पट्टी और करकेन्द के पासी धोड़ा इलाके में लगातार बनी पानी की समस्या बनी हुई है. हजारों की आबादी पानी की समस्या से जूझ रही है. जिसे लेकर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने अब सीधे मोर्चा संभाल लिया है. कई दिनों से कम प्रेशर और कई इलाकों में अनियमित जलापूर्ति की शिकायतों के बाद विधायक ने अधिकारियों के साथ विस्तृत समीक्षा की. विभागीय सचिव, MADA के वरिष्ठ अभियंता और नगर निगम के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में तत्काल राहत के साथ-साथ स्थायी समाधान को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए.
बैठक के बाद विधायक राज सिन्हा ने बताया कि केंदुआ और करकेन्द इलाके में पानी की आपूर्ति बेहतर करने के लिए नया मोटर लगाया जा चुका है. इसे मंगलवार से चालू करने की तैयारी है. मोटर शुरू होने के बाद पानी का प्रेशर बढ़ने और प्रभावित इलाकों में जलापूर्ति सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है.
इधर, केंदुआ इलाके में भू-धंसान की वजह से क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन भी जलापूर्ति में बड़ी बाधा बनी हुई है. पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त हिस्से से ऊपर उठाकर दोबारा दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है. काम में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त मजदूर और जरूरी संसाधन लगाए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द पाइपलाइन को चालू किया जा सके.
पानी की सप्लाई में बिजली से जुड़ी परेशानी को देखते हुए नए ट्रांसफार्मर को भी जल्द चालू कराने का निर्देश दिया गया है. अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया है कि बिजली और पाइपलाइन से जुड़ी तकनीकी अड़चनों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, ताकि लोगों को लगातार पानी मिल सके.
विधायक ने बताया कि मौजूदा समस्या के साथ-साथ भविष्य में जल संकट की स्थिति न बने, इसके लिए बड़े स्तर पर योजना तैयार की जा रही है. 147 MLD क्षमता वाले L&T के नए जल संयंत्र से उपलब्ध होने वाले करीब 100 MLD अतिरिक्त पानी को MADA के नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है. इस व्यवस्था के लागू होने पर धनबाद शहर को प्रतिदिन करीब 80 से 90 MLD अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराया जा सकता है.
इस प्रस्ताव को जिला प्रशासन, नगर विकास विभाग और PHED के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा. इसके बाद योजना को मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा. समीक्षा बैठक में विधायक राज सिन्हा ने शहरी जलापूर्ति योजनाओं की धीमी रफ्तार पर भी नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि जिन योजनाओं को वर्ष 2022 तक पूरा हो जाना चाहिए था, वे वर्ष 2026 तक भी लंबित हैं.
उन्होंने कार्यदायी एजेंसियों L&T और श्रीराम EPC की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए काम में तेजी लाने की जरूरत बताई. विधायक ने कहा कि लंबी टेंडर प्रक्रिया में समय गंवाने के बजाय फिलहाल उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर लोगों तक पानी पहुंचाना सबसे जरूरी है. उनका दावा है कि नया मोटर चालू होने के बाद अगले एक-दो दिनों में केंदुआ-मछली पट्टी और करकेन्द क्षेत्र की जलापूर्ति व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.
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