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धनबाद के अस्पताल में शव रोकने का मामला सदन में उठा, विधायक रागिनी सिंह ने सरकार को घेरा

धनबाद के असर्फी अस्पताल में मरीज की मौत के बाद भी पैसा वसूलने के मामले को विधायक रागिनी सिंह ने सदन में उठाया.

PRIVATE HOSPITAL IN DHANBAD
मरीज की मौत के बाद अस्पताल के बाहर खड़े परिजन (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 13, 2026 at 4:01 PM IST

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Updated : March 13, 2026 at 4:14 PM IST

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धनबाद: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शुक्रवार को धनबाद के एक निजी अस्पताल में शव रोके जाने के कथित मामले को लेकर सदन में तीखी चर्चा हुई. झरिया की विधायक रागिनी सिंह ने मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया. सदन में सूचना के माध्यम से मामला रखते हुए विधायक ने बताया कि धनबाद जिले के जामाडोबा, झरिया निवासी गुड्डू सिंह उर्फ संजीत सिंह एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे. उन्हें इलाज के लिए असर्फी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई.

विधायक ने कहा कि सरकार की ओर से अक्सर यह कहा जाता है कि किसी मरीज की मौत के बाद अस्पताल अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकते. साथ ही शव परिजनों को सौंप दिया जाता है. लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग दिखाई देती है. विधायक ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि यदि मंत्री यह कहते हैं कि मृत्यु के बाद किसी प्रकार का भुगतान नहीं लिया जाता, तो फिर असर्फी अस्पताल ने परिजनों से पैसे की मांग क्यों की. आरोप है कि भुगतान किए बिना शव नहीं सौंपा जा रहा था.

सदन में बोलती हुईं विधायक रागिनी सिंह (सौ. जेवीएसटीवी)

सरकार दे स्पष्ट जवाब: विधायक रागिनी सिंह

विधायक रागिनी सिंह ने सरकार से स्पष्ट जवाब मांगते हुए कहा कि अगर ऐसा कोई नियम है तो उसका पालन सुनिश्चित क्यों नहीं कराया जा रहा है. साथ ही उन्होंने पूछा कि यदि नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो सरकार संबंधित अस्पताल के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी. विधायक ने कहा कि किसी परिवार के लिए अपनों को खोने का दुख ही सबसे बड़ा होता है. ऐसे समय में अस्पतालों द्वारा पैसे के लिए शव रोकना बेहद अमानवीय और संवेदनहीन व्यवहार है.

रागिनी सिंह ने कहा कि सरकार एक ओर सदन में नियमों और व्यवस्थाओं की बात करती है, जबकि जमीनी स्तर पर मरीजों और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी अस्पताल पैसे के लिए शव रोकते हैं तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जरूरत है.

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Last Updated : March 13, 2026 at 4:14 PM IST

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