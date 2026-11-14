धनबाद के सिंह मेंशन में छठ महापर्वः विधायक रागिनी सिंह और मेयर संजीव सिंह ने की सुख-समृद्धि की कामना
धनबाद के सिंह मेंशन में विधायक रागिनी सिंह परिवार संग छठ पूजा कर रही हैं. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : November 14, 2026 at 11:29 PM IST
धनबादः लोक आस्था का महापर्व छठ देशभर के साथ-साथ कोयलांचल में भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. नहाय-खाय के साथ शुक्रवार से शुरू हुए चार दिवसीय छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है.
आज शनिवार को खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है. धनबाद के चर्चित सिंह मेंशन में भी छठ की विशेष रौनक देखने को मिल रही है. झरिया विधायक और मेयर संजीव सिंह की धर्मपत्नी रागिनी सिंह समेत परिवार की अन्य महिलाएं भी पूरे विधि-विधान से छठ महापर्व कर रही हैं.
सिंह मेंशन में छठ महापर्व को लेकर खासा उत्साह है. परिवार की परंपरा और आस्था के साथ यहां छठ पूजा की जा रही है. मेयर संजीव सिंह की धर्मपत्नी झरिया विधायक रागिनी सिंह पिछले कई वर्षों से छठ व्रत करती आ रही हैं. उनके साथ उनकी संजीव सिंह की बहन किरण सिंह और रागिनी सिंह की देवरानी मिनी सिद्धार्थ गौतम भी छठी मैया की आराधना में जुटी हैं.
खरना के अवसर पर परिवार की सभी महिलाओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और छठी मैया से परिवार सहित पूरे कोयलांचल की खुशहाली की कामना की. इस दौरान सिंह मेंशन में भक्तिमय माहौल देखने को मिला।विधायक रागिनी सिंह ने कहा कि कोयलांचल के साथ राज्य समृद्धि करे यही कामना करती हूं.
वहीं, धनबाद के मेयर संजीव सिंह ने भी छठ महापर्व के अवसर पर जिला, राज्य और देश की तरक्की की कामना की. उन्होंने कहा कि छठी मैया की कृपा से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए. आस्था, परंपरा और सामाजिक समरसता के इस महापर्व पर सिंह मेंशन में भी छठी मैया की आराधना पूरे श्रद्धाभाव से की जा रही है. परिवार ने कामना की है कि छठी मैया सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और हर घर में सुख-समृद्धि का उजाला हो.
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