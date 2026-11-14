ETV Bharat / state

धनबाद के सिंह मेंशन में छठ महापर्वः विधायक रागिनी सिंह और मेयर संजीव सिंह ने की सुख-समृद्धि की कामना

धनबाद के सिंह मेंशन में छठ महापर्व ( ETV Bharat )

धनबादः लोक आस्था का महापर्व छठ देशभर के साथ-साथ कोयलांचल में भी पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है. नहाय-खाय के साथ शुक्रवार से शुरू हुए चार दिवसीय छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है.

आज शनिवार को खरना के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है. धनबाद के चर्चित सिंह मेंशन में भी छठ की विशेष रौनक देखने को मिल रही है. झरिया विधायक और मेयर संजीव सिंह की धर्मपत्नी रागिनी सिंह समेत परिवार की अन्य महिलाएं भी पूरे विधि-विधान से छठ महापर्व कर रही हैं.