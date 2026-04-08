ETV Bharat / state

झरिया में धरती फटी और घरों में आईं दरारें, विधायक और मेयर ने प्रभावित लोगों को शिफ्टिंग का दिया आश्वासन

विधायक रागिनी सिंह और मेयर संजीव सिंह ने प्रभावित परिवार से की मुलाकात ( Etv Bharat )

धनबाद: झरिया के धर्मनगर इलाके में अचानक जमीन धंसने और घरों में दरारें उभर आने से लोगों में भय का माहौल बन गया है. चौथाई कुल्ही स्थित धनबाद–सिंदरी मुख्य मार्ग के पास हुई इस घटना ने कई परिवारों की नींद उड़ा दी है. देखते ही देखते दीवारों और आंगनों में पड़ी दरारों ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया.

घटना की जानकारी मिलते ही विधायक रागिनी सिंह, मेयर संजीव सिंह, झरिया के अंचल अधिकारी और बीसीसीएल के अधिकारी मौके पर पहुंचे. सभी ने प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया और लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी परेशानियों को समझा.

विधायक और मेयर ने प्रभावित लोगों को शिफ्टिंग का दिया आश्वासन (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर नाराजगी साफ झलक रही थी. उनका कहना है कि बार-बार शिकायत के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. इस घटना में करीब दस घरों को नुकसान पहुंचा है, जिससे कई परिवारों के सामने सुरक्षित ठिकाने का संकट खड़ा हो गया है.

निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने बीसीसीएल प्रबंधन से तत्काल कदम उठाने की मांग की. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से बेलगड़िया में शिफ्ट किया जाएगा, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.